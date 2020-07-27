撑警电影负评如潮YouTube重播警告“令部分观众反感”

由香港警方与中资持有的凤凰卫视联合制作的90分钟反修例纪录片《暗夜星辰》22日晚已在 Youtube和面书（Facebook）播出，标榜是警队人物在反修例运动中的人物故事。首播之后翌日，YouTube负评已过万，同时被列为“社群认为下列内容不当或可能令部份观众反感”。香港警方很快就将电影从YouTube下架，然而YouTube在网上重温重新上载《暗夜星辰》，但似乎无助负评如潮的结果，经过周末后，新片负评再次远远抛离“赞好”，留言亦一面倒，加上疑似出现太多投诉，YouTube将影片列为“令部份观众反感”同“设有年龄限制”。

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该纪录片的时间线横跨去年6月至12月的大型事件，但当中极具争议的元朗7.21事件则只字不提。全片大打温情牌，由多名警员的角度聚焦示威者“私了”、攻击警员的画面，表达“对年轻人感心痛”；又讲述家庭被“起底”带来的伤害、执行警务遇上的危险等，惟有关警暴的画面如 8.31、违规使用武力、派卧底警执法等则一概未有触及。

另外，该片在交代去年10.1警员荃湾近距离开枪事件时，片中使用了网媒香港大学学生会校园电视（Campus TV）的独家片段，但警方在过去执法时一直未有承认网媒及学生媒体的记者身分，甚至在现场称其为“假记者”，而片尾亦未有标注片段来源和授权许可。

该片首播当晚9时开始，高峰时期两平台合共有近一万人收看，影片字幕为全英文，由片中数名警员以粤语旁白。甫开场为8.31金钟的示威者破坏纵火片段，一名参与“踏浪者”行动的警员 “阿安”在执勤路上指，对示威者行径感“心痛”，他自白：“我捉了好多勇武派，上到车（发现）才15岁，小孩子知不知自己做些啥？他们答不出，我个心系痛。”

但有网民指出，根据指引，未成年人士必须在监护人陪同下执法人员才可以录口供，以及有权保持缄默，不知道“阿安”这番说话是否算是录口供。

记录片大打温情牌，邀请多名“警嫂”出镜讲述去年的心路历程，包括去年7月在葵芳站外举起散弹枪指向群众的“光头警长”刘泽基的妻子，她说，每当丈夫回家都会紧张地检查丈夫有无受伤，“如果你（刘泽基）给人打，我应该要知道，扶住你都好。”另外，刘泽基亦解释指，当日举枪是感到有人想抢枪，他擎枪只是想“叫他们离开”。不过刘泽基去年接受央视访问时，却形容当时他真的很想开枪但由不能开枪的矛盾心情，与今天说只是想“叫他们离开”，显然不只是心情矛盾，前言后语也非常矛盾。