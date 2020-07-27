港府明哲保身支持一批选举主任充任DQ刽子手

黄之锋在面书网页公开选举主任蔡某所提出的多项政治审查问题，疑是为DQ黄的立法会参选资格铺路。2020年7月27日。

国务院港澳办旗下的全国港澳研究会副会长兼政协委员刘兆佳日前预测，当局今年对民主派立法会参选人所进行的DQ（取消参选资格）规模将会是空前的，而出头做刽子手的将会是一批所谓选举主任，他们既非由民选产生，更非港府高职给官员，但却负起14亿人民政权的重担子，确保香港立法会永续成为一个北京的小橡皮图章。

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各区各界的选举主任25日先后向10位立法会参选人发出信件，需就曾经要求外国制裁香港、推动香港独立及否决政府法案等言论主张及立场回覆，外界批评当局是部署对部份参选人进行DQ。

对此，政制及内地事务局事隔一天，以回覆传媒查询为由发稿，强调会在法律框架下全力支援选举主任依法履职。

政制及内地事务局的声明强调选举主任会按照法例，裁定参选人的提名是否有效，有需要时会按《选举管理委员会（选举程序）（立法会）规例》，要求参选人提供其认为适当的“额外资料”，以令其信纳候选人有资格获提名或该项提名是有效，并强调会在法律框架下全力支援选举主任依法履职。

声明又指明，选举主任会视乎每宗个案的实际情况，谘询律政司，及包括政制及内地事务局在内的有关机构的意见，并在有需要时按相关条例，要求参选人提供其认为适当的额外资料，以令其信纳候选人有资格获提名或该项提名是有效。

被中共党媒谴责勾结外国反中乱港的前香港众志秘书长黄之锋，是去年区议会选举唯一被DQ的参选人，早前报名参选立法会九龙东地区直选，收到选举主任蔡敏君信件，要他解释是否仍推动已解散的香港众志“民主自决”主张，包括以港独作选项，又要求他交代对港版国安法立场，以及是否要用立会议员身份，借助外国力量对中、港施加压力。黄之锋指问题充份反映政权对他巨细无遗的政治审查。

黄在社交网贴出蔡的信件，更限他于今早11时或之前回覆。信中指在已解散的香港众志曾以“民主自决”为“最高纲领”，黄曾长时间担任众志秘书长，要求黄回覆是否同意，即使他退出众志及已解散，仍然有意继续推动众志“民主自决”主张，包括以港独作为其中一个选项。

针对国际连结工作，选举主任提及黄推动美国国会通过《香港人权及民主法案》，内容包括针对香港制裁，又提到黄去年曾到美国出席国会听证会及去信美国国务卿，要求美方对港府官员实施制裁，上月发表参选宣言亦表示有意延续“国际战线”，要求黄解答现时是否仍有意继续请求美方落实对港制裁。

对于选举主任目前正磨刀霍霍准备“空前”DQ民主派参选人一事，因香港实施国安法而出走英国的前香港众志常委罗冠聪在面书撰文，“敬告”各选举主任，指他们的决定受到各国注意，呼吁切勿无理DQ候选人，肆意剥夺他人政治权利，否则国际社会可能会有后续行动。

罗冠聪文中指，香港人过去目睹选举主任如何“猜度”、“推测”候选人的思想，否定他们覆信内容，并一口咬定他们是“不尊重基本法”，他批评：“从任何国际标准来说，选举主任潜在取消候选人选举资格的决的（决定）都是武断、滥权，经不起任何实质的检测”。他指，选举是最和平地表达异见的渠道，“假若这样的渠道都被政治暴力、选举舞弊（DQ绝对算是其中一种）所扭曲，所引起的反弹难以估计”。

一直在国际战线努力的罗冠聪透露，过去与各国的外交使节、政要见面时，他都客观地陈述了民主派在香港选举所面对的风险，以及香港政府、选举主任极可能发生的反民主决定，他相信英、美、澳等国家的政治顾问都会特意留意今次立法会选举，并时刻关注哪位选举主任作出取消候选人资格的荒谬决定，“或有可能会有后续行动”。

他指，选举主任服务的对象是香港人，而非北京的政治旨意，希望他们不要冒险成为“断头台的刽子手”，下决定前应三思。他并批评，选举主任要求民主派参选人24小时内回覆，反问：“是否今后有市民任何投诉都可以在红日（港府指定的公众假期）拍门，要求政府24小时内回应？ ”