北京：中方坚决反对欧盟通过涉港举措 已提出严正交涉

就欧盟针对香港国安法将推出措施的消息，中国外交部发言人汪文斌在7月29日的例行记者会上回应指，香港事务纯属中国内政，任何外国或组织无权干涉。他表示，欧方做法违反不干涉别国内政这项国际关系基本准则，中方坚决反对，已向欧方提出了严正交涉。

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法新社28日援引欧盟外交人士的话称，为反制北京在香港实施争议的港区国安法，欧盟将限制对香港出口可能用于监控或镇压的装备。欧盟各国外长周二晚间正式通过了关于签证及学术交流措施，对港人提供支持。据悉，有关支持港人的措施旨在方便香港人前往欧盟国家，在7月13日的欧盟外长会议上已经进行讨论。欧盟27国在共同文件中一致表示，6月30日北京在香港强推港区国安法“引起（对香港的）严重关切”。会议文件称，“欧盟对香港人权及自由受到侵蚀，特别是国安法中的引渡条款感到极度担忧”。文件指，欧盟将密切关注香港9月6日将举行的立法会选举，欧盟认为，确保依照《基本法》，自由民主公平地进行选举至关重要。

在周三的记者会上，法新社的记者提问称，28日，欧盟决定限制对香港出口敏感技术设备，并对香港国安法实施表达担忧。你对此有何回应？汪文斌回答表示，香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，任何外国或组织无权干涉。欧方通过的有关举措，违反了不干涉别国内政这一国际关系基本准则，中方坚决反对，已向欧方提出严正交涉。他说，香港国安法的制定和实施，是为了弥补香港长期以来在维护国家安全方面的法律漏洞，目的是为了健全香港法治，使“一国两制”在法治轨道上行稳致远，完全符合宪法和基本法，不仅有利于香港的长治久安和长期繁荣稳定，也有利于维护所有在港外国企业和人员的正当合法权益。

汪文斌称，欧盟既然声称在香港拥有利益和关切，希望看到香港繁荣稳定，就应该以实际行动朝这个方向去努力，而不是单方面出台一些所谓的应对措施，影响香港的繁荣和稳定。我们敦促欧方切实尊重中国在香港维护国家安全问题上的立场和行动，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，多做有利于香港繁荣稳定的事，把精力放到维护中欧关系健康发展上面。

此前，欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔曾在6月29日的记者会上，对香港国安法的事件加以回应。米歇尔指出，“我们强烈反对这一决定”。冯德莱恩亦称，“我们对这一对我们来说关键话题的立场非常清楚，我们对其非常严重的关切”。