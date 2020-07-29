北京：中方堅決反對歐盟通過涉港舉措 已提出嚴正交涉

就歐盟針對香港國安法將推出措施的消息，中國外交部發言人汪文斌在7月29日的例行記者會上回應指，香港事務純屬中國內政，任何外國或組織無權干涉。他表示，歐方做法違反不幹涉別國內政這項國際關係基本準則，中方堅決反對，已向歐方提出了嚴正交涉。

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法新社28日援引歐盟外交人士的話稱，為反制北京在香港實施爭議的港區國安法，歐盟將限制對香港出口可能用於監控或鎮壓的裝備。歐盟各國外長周二晚間正式通過了關於簽證及學術交流措施，對港人提供支持。據悉，有關支持港人的措施旨在方便香港人前往歐盟國家，在7月13日的歐盟外長會議上已經進行討論。歐盟27國在共同文件中一致表示，6月30日北京在香港強推港區國安法“引起（對香港的）嚴重關切”。會議文件稱，“歐盟對香港人權及自由受到侵蝕，特別是國安法中的引渡條款感到極度擔憂”。文件指，歐盟將密切關注香港9月6日將舉行的立法會選舉，歐盟認為，確保依照《基本法》，自由民主公平地進行選舉至關重要。

在周三的記者會上，法新社的記者提問稱，28日，歐盟決定限制對香港出口敏感技術設備，並對香港國安法實施表達擔憂。你對此有何回應？汪文斌回答表示，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何外國或組織無權干涉。歐方通過的有關舉措，違反了不幹涉別國內政這一國際關係基本準則，中方堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。他說，香港國安法的制定和實施，是為了彌補香港長期以來在維護國家安全方面的法律漏洞，目的是為了健全香港法治，使“一國兩制”在法治軌道上行穩致遠，完全符合憲法和基本法，不僅有利於香港的長治久安和長期繁榮穩定，也有利於維護所有在港外國企業和人員的正當合法權益。

汪文斌稱，歐盟既然聲稱在香港擁有利益和關切，希望看到香港繁榮穩定，就應該以實際行動朝這個方向去努力，而不是單方面出台一些所謂的應對措施，影響香港的繁榮和穩定。我們敦促歐方切實尊重中國在香港維護國家安全問題上的立場和行動，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，多做有利於香港繁榮穩定的事，把精力放到維護中歐關係健康發展上面。

此前，歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾曾在6月29日的記者會上，對香港國安法的事件加以回應。米歇爾指出，“我們強烈反對這一決定”。馮德萊恩亦稱，“我們對這一對我們來說關鍵話題的立場非常清楚，我們對其非常嚴重的關切”。