港大解雇戴耀庭引发对香港不再有学术自由的担忧

资料图片：2020年7月28日香港大学校委会通过开除该校法律系副教授戴耀庭（中）的决定。戴耀庭 2019年因其在2014年占领中环运动中的角色被判监。图片摄于２０１９年８月１５日他获取报候审离开监狱时。

香港大学校委会28日就该校法律系副教授戴耀庭教职问题举行会议。据香港多家媒体获得的信息，该会议最终以18票对两票通过开除戴耀庭的决定。消息传出引发香港舆论哗然，更加剧香港学界对港版国安法下无法自由教学的担忧。正如戴耀庭本人当日在其脸书页面的声明所说，这项决定标志着香港学术自由的终结。

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港大对本是终身教职的戴耀庭的开除决定应该说既在意料之外，也在意料之中。

戴耀庭此前因为２０１４年的争普选占领运动而被判监１６个月。港大本周就其去留问题做出裁决。

事实上，香港大学由校长与师生组成的教务委员会此前讨论认为，戴耀庭虽然行为失当，但并不构成充分的解雇理由。但校委会则做出了相反的决定。戴耀庭就此在其脸书发表声明指出，辞退他的決定是由大学以外的势力透过其代理人作出。

港大校方的决定引发香港舆论哗然。港大政治與行政学系教授陈祖为在脸书发文，认为这一天成为“港大历史上无法洗脱的重大污点”。他指出，港大校长“执行了政治任务，戴耀庭成为公民抗命的殉道者，港大赔上了自己的声誉，在國际学术界将抬不起头。”

２０１４年雨伞运动中的学生领袖之一黄之锋也在其推特上发言指出，北京正拿香港的学术自由开刀。

国际人权组织“人权观察”中国问题专家索菲-理查德森认为，世界各地的大学都应当重新审视他们与香港大学的关系，各大学现时应当站出来对这样的做法表态。

应该说戴耀庭自2013年倡议发起和平公民抗命行动，要求兑现《基本法》的承诺，在香港切实实行特首及立法会双普选之后，就逐渐成为北京当局的眼中钉。

戴耀庭主张的“用爱与和平占领中环“的公民抗命行动，最终在全国人大再次拒绝名副其实的普选而演变成2014年以年轻人为主的为期79天的雨伞运动。雨伞运动无果而终，戴耀庭则因其在占领运动中的角色而被判监16个月。目前获得保释，等待上诉。面对２０２０年香港立法会选举，戴耀庭近日参与协调泛民主派候选人初选活动，希望推动民主派内部协调，争取在９月６日的立法会选举中赢得３５个以上议席。这更引发了北京当局的不满。

不过，目前港大尚未就解雇戴耀庭决定发表正式声明，也没有回应法新社的质询要求。

自港版国安法公布以来，香港学界已经对学术自由、对教学自由是否仍然能得到保证感到忧虑。

在戴耀庭之前，原本在浸会大学任教的民主派议员邵家臻几天前也因为参与2014年的占中运动，而被该校告知不再续约其教职。

一间香港国际学校的历史教师此前曾向法新社表示，他在给学生布置书面作业時，已经开始避免有争议的话题。他不愿向媒体披露他的姓名。他认为，囯安法的目的就是要避免敏感话题的讨论。香港浸会大学政治学者高敬文此前也向法新社表示，近年來，已经越來越难在香港组织涉及台湾，新疆或西藏等敏感话题的研讨会。