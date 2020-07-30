十余名泛民立会候选人被DQ 彭定康批评“北京政治清洗”

香港特区政府7月30日下午发表声明指出，目前有12名参选人被选举主任裁定提名无效，并表示支持选举主任决定。对此，前港督彭定康发表声明批评指，“北京进行了一场骇人的政治清洗”。

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多名报名参选今年香港立法会选举的民主派人士7月30日表示，被选举主任通知其选举提名无效。港府在当天下午4时许发声明称，目前有12名参选人被选举主任裁定提名无效，并表示支持选举主任决定，强调支持香港独立、反对香港国安法、寻求外国政府或政治组织干预有关香港特别行政区的事务等行为，不可能真诚地拥护《基本法》，因此不可能履行立法会议员职责。

此次遭到取消参选立法会资格的民主派人士包括公民党4人：杨岳桥（新界东）、郭荣铿（法律界）、郭家麒（新界西）、郑达鸿（香港岛）；热血公民1人：郑锦满（香港岛）；其他7人：黄之锋（九龙东）、岑敖晖（区议会二）、袁嘉蔚（香港岛）、梁晃维（香港岛）、何桂蓝（新界东）、刘頴匡（新界东）、梁继昌（会计界）。

香港中联办随后发表声明称，对选举主任依法决定部分人士参选立法会的提名无效，表示坚决支持，认为有关决定是严格根据基本法、香港国安法和香港选举法律办事，理据充足，合法合规。

发言人称，在“一国两制”下参选立法机关议员，必须真心实意地拥护基本法，效忠香港特别行政区，但留意到被决定提名无效的人士，言行均突破了法律底线，包括有人公开鼓吹“港独”和“自决”，有人“告洋状”乞求外部势力制裁香港，也有人宣称当选后将无差别地否决财政预算案和政府法案，又有人从根本上反对香港国安法，可谓劣迹斑斑。

同样就这一事件，彭定康通过声明则指控北京进行了“一场骇人的政治清洗”。据法新社报道，他质疑香港国安法被用以对大部分港人剥夺权力，“信奉民主如今显然是非法的……这是你在警察国家才预期会有的行为”。