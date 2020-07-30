李家超：着眼教育界清除“坏苹果” 拟打击宣扬“港独”媒体

香港保安局局长李家超最新在接受《大公报》专访时表示，首要是整顿教育界，主动清除界别中的“坏苹果”，“以拯救学子免受荼毒”，并制定新政策及制度防范。他指出，国安委目标是将“危害国安的病毒清零”，有信心一至两年内能做到成绩。采访中，他还提到“一国两制”下新闻自由非常重要，不过将参考外国管理媒体制度，不排除立法规管记者，并搜证打击宣扬“港独”媒体。

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李家超在专访中表示，香港国安法有效处理危害国家安全的病毒，要强化法则比疫苗更有效，国安委开始建立管理制度，展开国家安全审查，加强国安宣传、指导、监督及管理。他认为首要着眼教育界，主动清除“坏苹果”，“拯救学子免受荼毒”。“国安委几条腿走路，对住公敌继续严厉惩治，同时做好防范工作，目标係将危害国安病毒清零，有信心一至两年做到成绩。”据悉，香港国安法第八条、九条及十条列出防范、制止和惩治涉及危害国家安全行为和活动，对学校、社会团体、媒体、网络等涉及国安事宜，特区政府应当採取措施加强宣传、指导、监督和管理，开展国家安全教育。

李家超称，维护国家安全不能一刀切，要分类别软硬兼施，精准地执行。他表示对付“大奸大恶的人民公敌”，会以最严厉手段搜集情报、执法、检控。他声称，“对涉违法集会等多项控罪的黎智英、李柱铭、杨森、李卓人、何俊仁等一众乱港头目，‘身有屎’的香港众志宣布解散，勾结境外危害国家的罗冠聪逃至英国，陈方安生的‘退休’等等，国安委对这些头面人物当然高度关注，理当严厉执法。”

报道称，但对于心智未成熟、被荼毒违法或被潜移默化植入分裂国家思维的年轻人，李家超指要制定新政策、制度进行防范及制止工作。他称“反修例”运动，由去年 6 月至今年 3 月，被捕者当中学生占整体四成，有 3113 名学生被捕。他表示这是由于教育做得不成功，导致年轻人没有国家意识，“占中”至去年“反修例”运动，更将学生的守法意识“摧毁”。而《国安法》赋予政府法权、主导性去监督及管理，他认为应先行整顿教育界，从课程、学校管理及日常活动等方面著手，“教育要先行处理，一名学生犯法，影响是一个家庭，我们 23 年已经无做好教育... 不是只有投诉或学校出现问题先去做，而是主动去了解学校的运作，主动监督，促进管理”。

据了解，香港国安委成员包括三名司长，司长辖下有包括教育局的十三局。他提出，国安委制定的政策覆盖政府每一个部门，其将会参与提出建议，去除教育政治化，并清除教育界“坏苹果”，让校园回复正常的学习环境，“业界绝大部分是有心做教育，但是当中一定有‘坏苹果’，有少数人专业失德，现在投诉个案过百宗，所以我们要从提升学校的管理、人的管理做起...国安委几条腿走路，对住公敌继续严厉惩治，同时做好防范工作，目标是将危害国安的病毒清零，有信心一至两年做到成绩。”

另就针对香港媒体的态度问题，李家超称，“一国两制”下新闻自由非常重要，《基本法》第二十七条保障香港居民享有新闻、言论及出版自由。他说希望传媒业界能自律、专业。李家超指会参考外国对媒体的管理制度和惩治方法进行研究，保障新闻自由的同时，不排除立法监管，“绝大部分媒体我觉得是做新闻工作，当然有的公开宣扬‘港独’的媒体，我们会搜集证据打击。”

至于其口中“港独”分子利用网络众筹，李家超承认现行法例有可能出现漏洞，众筹的资金来源，是否涉及危害国安的境外金库，需要了解，有关政策局在这方面会研究，不排除立法，堵截非法资金链。采访中，他还透露指，保安局辖下六大纪律部队已一并加入危害国安的情报搜集，而内地相关部门会在科技及特工训练方面提供指导，配合国家尖端侦测设备做后盾，打破美、英、欧盟禁止或限制出口敏感设备的政治围堵。李家超称，对国安处维护国安充满信心。

针对李家超的发言，“立场新闻”引述香港民主党立法会议员黄碧云的话指，前者失职兼越权。黄碧云表示，李家超作为保安局局长，任内违背民意强推送中恶法，制造香港的乱局，对警队内的“坏苹果”视而不见，肯定失职。黄碧云亦称，教育事务应归教育局管理，保安局局长不应越权，指示或监督学校如何处理教育问题。她还批评指李家超言论涉嫌架空教育局，越权亦滥权，“如任何一个国安委员会的成员像李家超一样，对任何政策局的事务随意指点，说三道四，便会天下大乱”。

黄碧云强调，港府和保皇党议员近年群起针对教师、学生及教材，已经令教育界出现前所未见的白色恐怖，扼杀教学专业自主，及压缩教育工作者的言论自由和学术自由。她并呼吁李家超先做好自己份内事，整顿警队，正视警暴和警黑勾结问题，停止对教育界指手画脚。