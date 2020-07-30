李登辉病逝享年97岁 蔡英文称誉对台湾民主贡献无可取代

台湾前总统李登辉30日晚7时24分，因败血性休克及多重器官衰竭，病逝于台北荣民总医院，享年97岁。

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总统府秘书长苏嘉全表示，蔡英文总统知道消息后表达最深的哀悼与不舍，也期望家属节哀。蔡英文认为李登辉在台湾民主历程上的贡献无可取代，他的离世是国家的莫大损失。蔡英文也指示总统府及相关部门全力协助家属办理治丧事宜，务使治丧仪典哀荣隆重。

苏嘉全指出，1988年李登辉继任总统后，即终止动员戡乱、废除临时条款，也启动修宪，推动国会全面改选、总统直接民选，逐步合理化政府体制。在他任内，台湾结束了威权体制、迈向民主转型，开创今天民主政治的基础格局，成为亚洲民主典范。也因此受国际媒体誉为「民主先生」。

台北荣总30日晚间发布声明指出， 2月17日傍晚，李登辉坐轮椅在病房区活动时，突发心因性休克，立即以心肺复苏术急救，并使用呼吸器。但因年事已高，又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院过程中反复感染，产生败血性休克及多重器官衰竭，30日晚间7点24分去世。

李登辉生于1923年，是美国康乃尔大学博士，曾任中华民国第7任副总统，蒋经国过世后于1988年继任为第7任总统；以后又担任两任总统，直到2000年5月卸任。担任总统时间长达12年4个月。

1991年李登辉成立国统会，通过国家统一纲领，宣布终止动员戡乱时期，12月大陆海协会成立，一年中，两岸迅速建立了正式管道。

1992年8月的国统会，就一个中国的定义做出决议，香港会谈破局后，双方函电往返，决定各自以口头方式表达，海基会以国统会的决议，做为台湾表达的一中内涵。这就是「九二共识」的由来。

1993年辜汪会谈达成两会联系与会谈制度协议等四项协议，两岸展开超过十次的事务性协商。这段期间，两岸关系进入史无前例的缓和期。

但李登辉在1994年与日本作家司马辽太郎对话时，一席身为台湾人的悲哀的谈话，预示了两岸关系变化开端，1995年康乃尔之行，则是两岸关系逆转的重大转折点。

李登辉访问康乃尔大学后，中共于7月下旬对彭佳屿海域发射飞弹，并发表评论员文章，声称要将李登辉扫进历史的垃圾堆，两岸会谈自此完全中断。1996年3月台湾举行首次总统直选，中共再次对基隆与高雄外海发射飞弹，两岸关系跌入战争边缘。

1999年7月，李登辉提出两岸为「特殊国与国关系」的两国论。提出的前一年，在国安会成立强化中华民国主权国家地位小组，由国安会咨询委员蔡英文召集，经一年研究，其主要内涵是，中华民国自1991年宣布终止动员戡乱后，已进入第二共和，与1912年即已存在的中华民国，已是全然不相同的国家，台湾不是中国叛乱的一省，是一个主权独立的国家，两岸间是特殊国与国的关系，不存在统一的问题。引发美国及中共高度关切，台湾陷入军事危机。中共战机进逼到台海中线，汪道涵取消访台。美国由柯林顿与江泽民热线对话，强调美国一中政策不变。

对于两岸关系和国家认同，李登辉明显「转性」，早期是典型的一中思维，他曾说，「只有一个中国，我们必须以三民主义统一中国。」1991年他主持国统会，通过《国家统一纲领》时曾说「台湾固为中国一部份，大陆也是中国的一部份。」

但无论在总统任内或离开权力核心，李登辉都不断推动台独，就如一些评论所说，李登辉向来都是「有些事只说不做，有些事只做不说」。

卸任后的李登辉更积极推动台独，不时出席由他一手扶植的台联活动，还力挺提出「独立公投，正名入联」的台独政党「喜乐岛联盟」。事实上他也是导致如今台湾人自外于中国的关键人物，被称为「台独教父」，蓝营政治人物多和他决裂，但绿营政治人物则奉若神明，备加礼遇。