至少12名香港立会泛民参选人被DQ 被指不可能真诚拥护基本法

多名报名参选今年香港立法会选举的民主派人士7月30日表示，被选举主任通知其选举提名无效。港府在当天下午4时许发声明称，目前有12名参选人被选举主任裁定提名无效，并表示支持选举主任决定，强调支持香港独立、反对香港国安法、寻求外国政府或政治组织干预有关香港特别行政区的事务等行为，不可能真诚地拥护《基本法》，因此不可能履行立法会议员职责。

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据悉，此次遭到取消参选立法会资格的民主派人士包括公民党4人：杨岳桥（新界东）、郭荣铿（法律界）、郭家麒（新界西）、郑达鸿（香港岛）；热血公民1人：郑锦满（香港岛）；其他7人：黄之锋（九龙东）、岑敖晖（区议会二）、袁嘉蔚（香港岛）、梁晃维（香港岛）、何桂蓝（新界东）、刘頴匡（新界东）、梁继昌（会计界）。

港府表示，注意到选举主任在其理据中，明确指出在决定获提名人的提名是否有效时，核心问题是他/她是否符合《立法会条例》（第542章）第40（1）（b）（i）条的声明要求，即拥护《基本法》和保证效忠中华人民共和国香港特别行政区。选举主任指出，参照特区原讼法庭就陈浩天案的判辞，在第40条（1）（b）（i）的声明要求下拥护《基本法》的意图，并非仅仅为遵守《基本法》，而更需支持、推广及信奉《基本法》（判辞第132（1）及142段）。

港府还称，该12名获提名人因不符合《立法会条例》规定，被选举主任决定其提名无效。其他获提名人的提名是否有效，选举主任仍在依法审核，不排除仍有部分获提名人被选举主任决定提名无效。港府又重申，选举主任的决定旨在令选举能在符合《基本法》及其他适用法律下公开、公平、诚实地进行，与部分人指称的政治审查、限制言论自由或剥夺参选权无关。

作为被DQ的参选人之一，黄之锋稍后通过脸书回应称，“我在今天下午3时56分收获九龙东选举主任蔡敏君女士的来信，与十一名民主派参选人同被裁定提名无效，即被取消参选资格，现正与律师团队研究选举主任的理由，稍后公布。”他续称，“政权大规模取消参选资格的举动，无异于选举舞弊，国际社会对是次中共的举动，定必看在眼内。同时间，这次DQ规模超出所有人的预计范围，形势确是严峻的。”

黄之锋指出，“绝不意外，政权的下一步，就是借疫情来取消选举，以‘临时立法会2.0’为军政府开路通过恶法，正式废除仅余制衡的权力，铺路让香港步入‘万年国代 2.0’的黑暗时代。”他谈到，“很抱歉，我未能将31398名选民于初选的托付带往议事堂，但我绝不会浪费每一位的民意授权。即使政府DQ了我的参选资格，但我一天未被国安法送中，政权也不能DQ我委身于民主运动的资格。”黄之锋称，“未来如何是好？如看到这段文字的你，在刻下感到灰心失意，觉得失落的话，我想引用以下一番话勉励大家：‘政府要封杀我们的参选之门，我们会开另一道门，去为香港的民主运动找到出路。我曾说过，可能我们以后再没有机会步入议事堂，但我们能做一世的异见者’。”

他续指，“如果连监狱的牢狱之灾都不能打击我们的决心，不能够参选难道就会令到我们从此退却呢？不会。我们会用行动，而非只是口号，去证明给大家看，未来三年，五年，十年，都有我们这一代，在九七前后，主权移交后出生的一代人，在香港这个家园，继续奋斗下去。”同样就这一消息，公民党参选人之一的杨岳桥的脸书回应则简单地写道，“我已被政权DQ”。

另据“立场新闻”报道，选举主任向岑敖晖发出的理由，指他曾在今年 2 月到访丹麦参与会议及活动，并在脸书注明访问诉求是恳请有关机关落实《全球马格尼茨基人权问责法》，让其政府有法律基础制裁香港官员及警务处人员。选举主任认为他明显地曾经请求外国政府干预香港特区事务。

选举主任亦在信中指出，岑有份发表抗争派参选人立场声明，指称会“义无反顾的反对国安法”。选举主任质疑岑自称支持香港特区履行维护国安的宪制责任，却同时声称原来法例已足够充份维护国安安全，是无视条文下需尽早完成立法的宪制责任，令人怀疑他是否真正支持特区根据《基本法》在“一国两制”原则下，履行维护国安宪制责任。

另就这一消息，香港中联办随后发表声明称，对选举主任依法决定部分人士参选立法会的提名无效，表示坚决支持，认为有关决定是严格根据基本法、香港国安法和香港选举法律办事，理据充足，合法合规。