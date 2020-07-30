至少12名香港立會泛民參選人被DQ 被指不可能真誠擁護基本法

多名報名參選今年香港立法會選舉的民主派人士7月30日表示，被選舉主任通知其選舉提名無效。港府在當天下午4時許發聲明稱，目前有12名參選人被選舉主任裁定提名無效，並表示支持選舉主任決定，強調支持香港獨立、反對香港國安法、尋求外國政府或政治組織干預有關香港特別行政區的事務等行為，不可能真誠地擁護《基本法》，因此不可能履行立法會議員職責。

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據悉，此次遭到取消參選立法會資格的民主派人士包括公民黨4人：楊岳橋（新界東）、郭榮鏗（法律界）、郭家麒（新界西）、鄭達鴻（香港島）；熱血公民1人：鄭錦滿（香港島）；其他7人：黃之鋒（九龍東）、岑敖暉（區議會二）、袁嘉蔚（香港島）、梁晃維（香港島）、何桂藍（新界東）、劉頴匡（新界東）、梁繼昌（會計界）。

港府表示，注意到選舉主任在其理據中，明確指出在決定獲提名人的提名是否有效時，核心問題是他/她是否符合《立法會條例》（第542章）第40（1）（b）（i）條的聲明要求，即擁護《基本法》和保證效忠中華人民共和國香港特別行政區。選舉主任指出，參照特區原訟法庭就陳浩天案的判辭，在第40條（1）（b）（i）的聲明要求下擁護《基本法》的意圖，並非僅僅為遵守《基本法》，而更需支持、推廣及信奉《基本法》（判辭第132（1）及142段）。

港府還稱，該12名獲提名人因不符合《立法會條例》規定，被選舉主任決定其提名無效。其他獲提名人的提名是否有效，選舉主任仍在依法審核，不排除仍有部分獲提名人被選舉主任決定提名無效。港府又重申，選舉主任的決定旨在令選舉能在符合《基本法》及其他適用法律下公開、公平、誠實地進行，與部分人指稱的政治審查、限制言論自由或剝奪參選權無關。

作為被DQ的參選人之一，黃之鋒稍後通過臉書回應稱，“我在今天下午3時56分收穫九龍東選舉主任蔡敏君女士的來信，與十一名民主派參選人同被裁定提名無效，即被取消參選資格，現正與律師團隊研究選舉主任的理由，稍後公布。”他續稱，“政權大規模取消參選資格的舉動，無異於選舉舞弊，國際社會對是次中共的舉動，定必看在眼內。同時間，這次DQ規模超出所有人的預計範圍，形勢確是嚴峻的。”

黃之鋒指出，“絕不意外，政權的下一步，就是借疫情來取消選舉，以‘臨時立法會2.0’為軍政府開路通過惡法，正式廢除僅余制衡的權力，鋪路讓香港步入‘萬年國代 2.0’的黑暗時代。”他談到，“很抱歉，我未能將31398名選民於初選的託付帶往議事堂，但我絕不會浪費每一位的民意授權。即使政府DQ了我的參選資格，但我一天未被國安法送中，政權也不能DQ我委身於民主運動的資格。”黃之鋒稱，“未來如何是好？如看到這段文字的你，在刻下感到灰心失意，覺得失落的話，我想引用以下一番話勉勵大家：‘政府要封殺我們的參選之門，我們會開另一道門，去為香港的民主運動找到出路。我曾說過，可能我們以後再沒有機會步入議事堂，但我們能做一世的異見者’。”

他續指，“如果連監獄的牢獄之災都不能打擊我們的決心，不能夠參選難道就會令到我們從此退卻呢？不會。我們會用行動，而非只是口號，去證明給大家看，未來三年，五年，十年，都有我們這一代，在九七前後，主權移交後出生的一代人，在香港這個家園，繼續奮鬥下去。”同樣就這一消息，公民黨參選人之一的楊岳橋的臉書回應則簡單地寫道，“我已被政權DQ”。

另據“立場新聞”報道，選舉主任向岑敖暉發出的理由，指他曾在今年 2 月到訪丹麥參與會議及活動，並在臉書註明訪問訴求是懇請有關機關落實《全球馬格尼茨基人權問責法》，讓其政府有法律基礎制裁香港官員及警務處人員。選舉主任認為他明顯地曾經請求外國政府幹預香港特區事務。

選舉主任亦在信中指出，岑有份發表抗爭派參選人立場聲明，指稱會“義無反顧的反對國安法”。選舉主任質疑岑自稱支持香港特區履行維護國安的憲制責任，卻同時聲稱原來法例已足夠充份維護國安安全，是無視條文下需儘早完成立法的憲制責任，令人懷疑他是否真正支持特區根據《基本法》在“一國兩制”原則下，履行維護國安憲制責任。

另就這一消息，香港中聯辦隨後發表聲明稱，對選舉主任依法決定部分人士參選立法會的提名無效，表示堅決支持，認為有關決定是嚴格根據基本法、香港國安法和香港選舉法律辦事，理據充足，合法合規。