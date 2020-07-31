北京港澳办撑香港押后一年立法选举 民主派愤怒

中国港澳办7月16日发声明支持香港特首林郑将立法会选举押后一年的决定。据法新社报道，林郑这个决定遭到民主运动的谴责。香港民主派议员毛孟静指出，该决定是政府力图阻挡民主派在原定9月6日的选举中取胜，是阴险和卑鄙的决定。

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中国港澳办在一份简短声明中说：“这是必要，合理和合法的。” “中央政府表示完全理解并支持这一决定。”该声明强调疫情本月初在香港再次爆发并快速蔓延，相当比例的确诊病例无法确定源头….，所以“推迟选举是保护香港市民生命安全和身体健康、保障立法会选举的安全及公正公平，也符合现时其他许多国家和地区的通行做法”。

中国港澳办的声明还说，有关决定不会影响特别行政区政权机关的正常运作，也不会损害香港市民依法享有的民主权利和自由，对于因立法会选举推迟而产生的立法机关空缺问题，全国人大常委会将会尽快作出决定。

目前尚不清楚香港押后一年举行立法会选举对香港民主派竞选造成什么影响。不过，这次押后选举的背景，除了疫情因素之外，还有香港国安法实施后，在过去一个月当中，有多名民主派候选人的被宣布取消参选资格（DQ），另有一些学生被捕，还有反对派的领头人物出国流亡。

据法新社报道，香港民主派指控林郑月娥这个决定是为了保护自己，避免在立法会选举投票中失败。香港民主派议员毛孟静向法新社表示，这是一个阴险和可鄙的决定，其目的就是要阻止民主派在原定今年9月6日的立法选举中获得胜利。她警告当局会触发民众的愤怒。