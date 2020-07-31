北京港澳辦撐香港押後一年立法選舉 民主派憤怒

中國港澳辦7月16日發聲明支持香港特首林鄭將立法會選舉押後一年的決定。據法新社報道，林鄭這個決定遭到民主運動的譴責。香港民主派議員毛孟靜指出，該決定是政府力圖阻擋民主派在原定9月6日的選舉中取勝，是陰險和卑鄙的決定。

廣告 繼續瀏覽後續

中國港澳辦在一份簡短聲明中說：“這是必要，合理和合法的。” “中央政府表示完全理解並支持這一決定。”該聲明強調疫情本月初在香港再次爆發並快速蔓延，相當比例的確診病例無法確定源頭….，所以“推遲選舉是保護香港市民生命安全和身體健康、保障立法會選舉的安全及公正公平，也符合現時其他許多國家和地區的通行做法”。

中國港澳辦的聲明還說，有關決定不會影響特別行政區政權機關的正常運作，也不會損害香港市民依法享有的民主權利和自由，對於因立法會選舉推遲而產生的立法機關空缺問題，全國人大常委會將會儘快作出決定。

目前尚不清楚香港押後一年舉行立法會選舉對香港民主派競選造成什麼影響。不過，這次押後選舉的背景，除了疫情因素之外，還有香港國安法實施後，在過去一個月當中，有多名民主派候選人的被宣布取消參選資格（DQ），另有一些學生被捕，還有反對派的領頭人物出國流亡。

據法新社報道，香港民主派指控林鄭月娥這個決定是為了保護自己，避免在立法會選舉投票中失敗。香港民主派議員毛孟靜向法新社表示，這是一個陰險和可鄙的決定，其目的就是要阻止民主派在原定今年9月6日的立法選舉中獲得勝利。她警告當局會觸發民眾的憤怒。