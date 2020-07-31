香港立法会选举押后一年 林郑称无政治考量

香港特首林郑月娥7月16日宣布将香港立法会选举日期押后一年。她强调押后选举的原因是冠状病毒疫情，没有政治考量。北京表示支持林郑的决定，并称，香港立法会空缺问题将由中国全国人大决定。

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据香港电台网站消息，香港行政长官林郑月娥宣布，因应疫情，援引紧急法，将立法会选举押后1年，在明年9月5日举行，并撤销今年9月6日换届选举的公告，选举程序终结。

至于立法会未来一年出现的真空期，林郑已向中央政府呈交紧急报告。中国国务院回覆表示支持推迟立法会选举1年的决定，如何处理立法机关空缺问题，中央将依法提请全国人大常委会作出决定。

林郑月娥形容，押后选举是非常艰难的决定，但因应疫情，强调有关决定是必须，没有政治考虑。

另据香港01报道，香港民意研究所今（7月31日）公布最新一轮的「我们香港人意见组群调查」，结果显示55%受访者认为立法会选举应如期举行，其中36%受访者认为应押后选举。若以「民主派」支持者和「非民主派」支持者计算，则有73%民主派受访者认为要如期举行选举，而非民主派受访者有38%认为选举要如期举行。

香港浸会大学选举观察计划成员黎恩灏表示，不少市民意向是不认同押后选举，亦有专家认为应在8月底才决定选举是否应押后，他质疑政府仍未处理好防疫工作下，刻意押后选举会破坏选举公正性。黎恩灏强调，押后选举不会缓和社会矛盾，反而会製造社会衝突和更大民意反弹。