律政风云：刑事检控专员梁卓然不满郑若骅拂袖辞职

服务律政司已25年、于2017年获任命为刑事检控专员的梁卓然,昨日发出内部电邮,称自己与律政司长郑若骅意见分歧,已经请辞,今年底离任。他提醒同事必须秉行公义,强调律政司(此处指是整个部门而非律政司司长郑若骅)从不“力争定罪”。梁此说似乎是暗示郑若骅力争定罪。

梁在电邮中又对部门的同事们突然被调职处理国安法案件感到担忧。

律政司长郑若骅昨天(31日)在政府公布延迟立法会选举的记者会上确认梁卓然请辞,惟她称为公平起见,应让梁卓然本人先发表正式声明,对此未作进一步回应。律政司发言人回应查询称,不适宜亦不应该公开评论或披露律政司的内部沟通,律政司会根据既定程序安排刑事检控专员继任人选。

梁卓然在电邮中向律政司的同事交代,将于今年12月31日卸任刑事检控专员,并表示跟律政司长郑若骅在刑事检控科的运作上意见不合(do not see eye to eye with the SJ on the running of PD),情况久未改善,希望新一任刑事检控专员能为部门及律政司长带来新思维及新视野。

梁卓然又提醒同事必须秉行公义,强调律政司从不“力争定罪”(strive for convictions),反之应根据证据作相称检控,确保被告得到公平审讯及合理的判刑。他重申,律政司每个检控决定,以及在审讯和上诉案件中的表现,均受司法系统中各持份者检视,提醒检控官须保持高水准,办事公平能干。

此外,梁卓然在电邮中提及,留意到部分同事对突然被调迁至其他部门去处理国安法案件感担忧。他称,在可行下调迁安排会事先通知,惟他亦未掌握关于国安法案件的资讯,又称他在国安法案件中的协助及参与不被需要(have not been required)。

港大法律学院副院长杨艾文表示,若律政司长真的介入刑事检控科运作,情况令人担忧,因为律政司长某程度属政治任命,在检控决策上或带有政治考虑。他又说,应重新讨论刑事检控专员应否独立于律政司长,并谓“若刑事检控专员不能掌管刑事检控,那为何仍设此职位?”

经常发言为北京在港实施国安法撑腰美言的前刑事检控专员江乐士接受明报查询时称,他认为梁卓然的离职,以及他和律政司长之间的不合,有许多可能性,可能是行政问题,亦可能是检控决策问题,或是律政司长未够信任梁卓然。在检控决策的议题上,江乐士说此向来敏感及具争议,一般而言律政司长很少介入,但鉴于律政司长是刑事检控专员的上司,她事实上有权提供指引及建议。

最近被当局DQ的公民党法律界立法会议员郭荣铿认为,梁卓然在任期中途请辞,情况较罕见,加上他在内部电邮明言与律政司长郑若骅意见不一致,“明显想向外界发出信息,郑若骅与检控官在检控问题上有矛盾”。他说,偶有听闻郑若骅做决定时不尊重检控人员的意见,例如处理反修例运动案件双方或有不同意见,郑若骅并非刑事法专家,却屡以“行外人指点行内人”,致检控官士气低落,估计刑事检控科青黄不接问题会更严重。

脱离公民党而被林郑月娥招纳为行政会议成员的资深大律师汤家骅表示刑事检控科的人事调动并不稀奇,外界不必对梁卓然离任的原因作过度猜测,包括与政治因素拉上关系。