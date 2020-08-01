海外港人郑文杰：遭通缉控罪是荣誉，不是羞耻

北京当局火速制定并颁布的港区国安法迅速发功，香港警方继7月29日在香港拘捕4名被认为支持香港独立的学生后，又在31日对6名目前在海外的港人发出通缉令。 其中前“香港众志”创党主席罗冠聪、前“学生独立联盟”召集人陈家驹、前“本土民主前线”召集人黄台仰，及英国驻港总领事馆前职员郑文杰四人均被冠以涉嫌煽动分裂国家罪名指控。近期已在英国获得政治庇护的郑文杰告诉本台，接获通缉令虽然不完全感到意外，但还是很震惊：

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郑文杰：我就觉得这个罪是一种荣誉

郑文杰：“也不是说不能预期，但也还是有些震惊，因为终于被他们放在很靠前的通缉名单上，算是第一批海外的。刚好是在他们在香港抓了4位年轻的港独活动人士，隔了一天就对我们海外的这些人 发出这样一个讯息。（感觉）还是蛮震撼的，对我来说。”

“现在官方声称是因为 我提出了“影子议会”的概念，涉嫌分裂国家，所以，（当局）还是以我7月1日国安法实施之后的言行来做（控罪）。但是对我个人来说，我并不在意它（国安法）是不是有追溯期，因为我的感觉都是一样：欲加之罪，何患无辞。只不过是用任何一个法律理由找一个借口。“

“这件事我觉得莫名其妙，因为就算是“影子议会” ，也从来、从来没有任何一句话讲过“香港独立”的诉求。老实讲，我没有违背自己的良心，我做的所有事情都是为了公众的利益和自己人民的福祉。所以，如果他们认为这样的做为都算是罪 ，那我就觉得这个罪是一种荣誉，而不是一种羞耻。“

法广： 您现在人在英国，对自己的安全是不是还是有些担心呢？

郑文杰：“是的。因为前一阵子黄台仰来，我们碰面的时候，他已经被跟踪一次。那是在通缉令公布之前一天。所以我们觉得 ，他们在发布通缉令的前一天，其实已经有迹可循，我们已经被跟踪，然后把我们写进通缉名单。我自己昨天（31日）也有被跟踪：我去中国大使馆门外抗议结束后，在伦敦市中心街头，看到可疑人士跟踪我。”

郑文杰原本是英国驻香港总领事馆职员。2019年8月初去深圳出差时被中国警方以“嫖娼”罪名拘押15天。他后来向媒体披露其在被关押期间遭受酷刑孽待，被迫电视认罪。他此后流亡英国，并宣布与家人断绝关系。面对香港日益恶化的形势，他提议流亡港人成立一个“影子议会”，以延续港人争取民主、捍卫自由的抗争。他也与几名其它流亡港人搭建“避风驿”，希望能为国安法压力下需要帮助的港人提供庇护讯息。

六名首批被通缉的海外港人还包括“学生动源”前成员兼刘康以及2014年“占中“运动发起人之一朱耀明牧师的儿子朱牧民。这两人的通缉罪名是涉嫌逛街外国势力危害国家安全。但朱牧民已经旅居美国二十多年，早已入籍美国。

“香港众志”、“学生独立联盟”、“本土民主前线”、“学生动源”等团体都已经在国安法公布当天宣布解散。