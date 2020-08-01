香港国安法首次伸向国外：通缉6人含美国公民

法新社8月1日发自香港的消息说，香港警方对流亡海外的民主派活跃人士发通缉令显示，即便流亡海外，亲民主派港人也难保安全。甚至一名美国公民在被通缉之列。

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身为美国公民的香港民主委员会领导人朱牧民（Samuel Chu）周五表示，他得知自己受到香港警方通缉，理由是煽动分裂和勾结外国强权。朱牧民在推特上表示，他是首名被《香港国安法》通缉的非中国公民。他相信自己不会成为最后一人。他说，“如果我成为目标，任何为香港发声的美国人，以至任何国家的人，将来都可以成为目标”。

据中国国家媒体报道，有6名流亡外国的香港民主派成员被香港警方以涉违反“国安法”通缉。法新社说，这是当局首次援引法律的域外管辖权来攻击不在香港的活跃人士。

在其他被通缉的港人中，有最近逃到英国的香港众志创党主席罗冠聪（Nathan Law）；还有英国驻港领馆的前雇员郑文杰（Simon Cheng）。郑文杰据称在中国遭受酷刑后在英国获得庇护。此外，根据港媒报道，流亡德国的香港本土派人士黄台仰（Ray Wong Toi-yeung）也在通缉名单中。他是香港本土民主前线召集人。据法广香港特约记者甄树基报道，流亡德国的黄台仰表示，他到伦敦探访另一被通缉的前英国驻港领事馆职员郑文杰时，被神秘人跟踪。

法新社说，自上个月北京强加给香港国安法以来，香港民主派阵营受到持续攻击。这一举措被中国领导人形容为悬在其批评者头上的“一把剑”。这个立法锁定的目标是颠覆，分裂，恐怖主义和串通与外国，最高可判处终身监禁。 但是人权组织说，这是一个迫使持不同政见者沉默的法律武器。

香港国安法生效以来，已有十几名民主运动人士被取消参加议会选举资格。 四名学生（其中一名只有16岁）因在社交媒体“煽动分裂国家”罪而被捕。

罗冠聪在脸书上表示，这些逮捕，取消候选资格，通缉公报都表明，我们必须在世界舞台上保持活跃。他补充说：像我们这样温和表达意见，在香港都没有余地，这突显了中共政权的荒谬。