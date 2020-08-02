亲戚接二连三涉弊台湾总统府秘书长苏嘉全辞职蔡英文已批准

总统蔡英文（右）与总统府祕书长苏嘉全（右2）7月30日在总统府接见「2020国家卓越建设奖暨全球卓越建设奖」得奖代表，因应疫情以拱手代替握手致意。

台湾立法院前院长、520刚上任总统府秘书长的苏嘉全，今天下午因担任立委的侄子苏震清卷入收贿两千万元遭检察官声请羁押等弊案，宣布辞去总统府秘书长职务，总统蔡英文已经批准，震撼台湾政坛。

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苏震清收受贿赂这件弊案可以说是压垮苏嘉全的最后一根稻草。这件贿赂案前天刚曝光，跨党派共有六位立委集体收贿，包括国民党立委陈超明、廖国栋，民进党立委苏震清、曾任外交部长的民进党前立委陈唐山，时代力量党主席也是立委的徐永明、及无党籍立委赵震宇。

台湾检方前天兵分65路，在全台展开大搜索并逮捕63人，讯问过后，除陈唐山获准交保外，检方向法院声请羁押包括五位立委在内共十个人。初步清查，贿款总共约四千万元，苏震清最多，收了两千多万元。

弊案分两部分，一部分是「太平洋流通投资股份有限公司」简称太流公司，它的前董事长李恒隆为了夺回SOGO百货公司的经营权，收买跨党派立委，请他们在立法院推动修正公司法相关条文，被称为SOGO条款。另一个部份是为了两家殡葬业者的利益，立委向内政部营建署官员施压，变更阳明山上墓园的地目。

不过总统府秘书长苏嘉全面临的压力不只这个案子。日前他才因为外交部「电文门」事件，被爆出在立法院长任内，与担任立委的侄子苏震清透过人力公司牵线，到印度尼西亚私下会见印度尼西亚副总统等高层，外交部的电文指称，一行人拒绝外交部驻印度尼西亚代表处官员陪同，是为了谋私利，引发各界震撼。

另外，更早之前，苏嘉全外甥张仲杰担任国营企业唐荣公司总经理，被揭发涉及四件弊案，他将唐荣公司员工旅游交给次子承包，公司的物资采购由长子负责，员工制服则交给妻子开设的公司直接采购，毫不避讳。事发后张仲杰已经辞职下台。

苏嘉全今天在辞职声明中表示，他从政30多年，无论担任哪一项职位，都谨守分际，清廉坦荡，他与太太从未因任何贪渎案件受到侦办或起诉。但近来外界屡屡以莫须有的抹黑污蔑，影射他利用职权，包庇家族牟利，对他恶意的人格谋杀，他绝不接受。为了不再让蔡总统困扰，也让检调能够秉持勿枉勿纵的司法精神放手侦办，他宣布辞去总统府秘书长一职。