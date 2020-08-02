林郑借词疫情押后选举现乘势建议设“境外”票站

特首林郑月娥动用紧急法借词抗疫而押后9月份的立法会选举之后，现又乘势倡议在境外设港人投票站。但民主派担心林郑所指的“境外”实际上就是“内地”大陆，港澳办麾下的全国港澳研究会副会长刘兆佳认为境外投票应只限于大湾区较易，料中央政府未必容许所有海外香港永久居民投票。

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中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强告诉明报，他对境外投票极有保留，形容是“打开潘朵拉盒子”，破坏整个选举制度，忧带来的伤害远大于好处。他说，投票安排、如何监督，都是疑问，又质疑是否在每个国家都可找到地方做票站。他说，境外投票其中一种方式是经邮递，可能出现很多舞弊行为。

林郑成功将立法会选举押后一年，至明年9月5日举行，她1日先后接受电台及电视台访问时，以新加坡为例，称当地设有境外投票制度，因此较有条件在疫情下如期举行选举，认为香港需检视选举安排，包括境外投票、长者投票特别安排等，更特别提到应保留身在大湾区港人的选举权。

她在访问中特别提到大湾区是一小时生活圈，“日后的选举是否应尊重（在大湾区的）这些人，（他们）也是香港居民，保留他们的选举权”，又称长者投票的特别安排等全都可以检视。根据统计处数字，截至2019年中，在广东省逗留6个月或以上的香港永久居民有逾54万。

民主党林卓廷认为，大湾区港人如通常在大陆居住，已不符选举条例的选民资格，质疑他们4年一次的选举都不能返港，平日是否经常返港。明报引述林卓廷表示，境外投票背后有政治考量，因较贴近建制票源。他又担心若大陆港人想投票给民主派，会因身在大陆而有政治压力。

刘兆佳则表示，香港以居住地界定选民资格，有别外国以国籍为标准，故境外投票首要处理划界问题，若只限在大湾区并以香港为经常居住地的永久居民可境外投票，相对较易处理，随后的问题是设置票站、选举经费等技术问题，他认为一年内难解决上述问题。他说，中央政府未必愿意容许所有香港永久居民在境外投票，包括海外港人，因难以掌握海外港人政治取向，影响爱国者治国的方向，又会担心外部势力协助民主派在海外拉票。

香港亲共第一大党民建联的葛珮帆表示，容许港人在境外投票涉及修例，包括在内地设票站的法律问题。她认为未来一年要做到电子取票不难，选民透过插入身分证及指模的双重认证方式，便可在大陆的票站领取选票及投票，但网上投票难度较高，因必须每名选民都有数码个人身分，才有足够保障。