白宫就李登辉逝世发表声明，称他是台湾民主制度的创建者 将永远被铭记

2005年10月21日，台湾前总统李登辉在洛杉矶Dorothy Chandler馆致辞后，展示加利福尼亚民主党国会议员布拉德·谢尔曼（Brad Sherman）送给他的美国国旗。

美国东部时间7月31日深夜，白宫就台湾前总统李登辉逝世发表声明，向台湾人民和李登辉的亲人表示慰问，称李登辉是台湾民主制度的创建者，将永远被铭记。

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白宫的声明说：我们代表美国人民，向台湾人民和台湾前总统李登辉的亲人，表达最深切的慰问。听闻他周四在台北辞世，我们深感悲痛。

白宫的声明表示：李总统是台湾首位民选总统，遵循任职规定而到期离任。李前总统是台湾现代民主体制的创建者，今天，台湾的民主制度成为该地区，乃至全世界以公民为中心的光辉施政典范；他领导台湾从一个专制军事统治政体，步入一个繁荣、自由和开放的社会，他将因坚定追求民主原则和人类尊严，被永远铭记。

白宫国家安全会议31日发表推文说：我们向台湾人民及敬爱的李登辉前总统，也是台湾首位民选总统，表达诚挚悼念。“民主先生”李登辉是自由的拥护者，也是台湾自由开放社会的创建者。

30日，美国国务卿蓬佩奥发表声明，对台湾前总统李登辉逝世表示哀悼。蓬佩奥说：台湾前总统李登辉致力于巩固美台之间的深厚友谊，美国将持续透过共享政治与经济价值，强化与台湾的连结以纪念李登辉总统。