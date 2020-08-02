白宮就李登輝逝世發表聲明，稱他是台灣民主制度的創建者 將永遠被銘記

2005年10月21日，台灣前總統李登輝在洛杉磯Dorothy Chandler館致辭後，展示加利福尼亞民主黨國會議員布拉德·謝爾曼（Brad Sherman）送給他的美國國旗。

美國東部時間7月31日深夜，白宮就台灣前總統李登輝逝世發表聲明，向台灣人民和李登輝的親人表示慰問，稱李登輝是台灣民主制度的創建者，將永遠被銘記。

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白宮的聲明說：我們代表美國人民，向台灣人民和台灣前總統李登輝的親人，表達最深切的慰問。聽聞他周四在台北辭世，我們深感悲痛。

白宮的聲明表示：李總統是台灣首位民選總統，遵循任職規定而到期離任。李前總統是台灣現代民主體制的創建者，今天，台灣的民主制度成為該地區，乃至全世界以公民為中心的光輝施政典範；他領導台灣從一個專制軍事統治政體，步入一個繁榮、自由和開放的社會，他將因堅定追求民主原則和人類尊嚴，被永遠銘記。

白宮國家安全會議31日發表推文說：我們向台灣人民及敬愛的李登輝前總統，也是台灣首位民選總統，表達誠摯悼念。“民主先生”李登輝是自由的擁護者，也是台灣自由開放社會的創建者。

30日，美國國務卿蓬佩奧發表聲明，對台灣前總統李登輝逝世表示哀悼。蓬佩奧說：台灣前總統李登輝致力於鞏固美台之間的深厚友誼，美國將持續透過共享政治與經濟價值，強化與台灣的連結以紀念李登輝總統。