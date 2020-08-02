罗冠聪未与双亲好好告别感痛苦朱牧民游说自己国家也有罪

涉嫌触犯国安法而被通缉的罗冠聪在网上向支持者报平安时，对未有机会好好跟父母道别而倍感痛苦。（罗冠聪面书网页截图）

香港国安法下被通缉的6名香港民运人士目前身处海外，其中朱牧民更是在美生活已25年的美国公民，对今次涉嫌勾结外国势力而被通缉觉得莫名其妙，因为这等于是“游说自己的国家也有罪”。罗冠聪因国安法可能对其安全造成威胁而匆忙离港，今次被通缉觉得之前没有“好好告别”而离开双亲感到“特别痛苦”。

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抵英将近一个月的罗冠聪，在香港时间星期六透过面书直播报平安，片长逾18分钟，大多谈到日常生活的起居饮食，全片罗冠聪一直脸带笑容，惟叮嘱大家要珍重时，神情变得凝重，“尤其对身边的人，因为大家都不知道，有那一天突然要分开，甚至连告别时间都没有。”

刚刚才度过27岁生日的罗称非常感谢大家对他的关心，自言一个人在伦敦生活并不易，即使当地不乏定居港人，惟他担心其身份会连累别人，惟保持距离。

李安执导的《少年PI的奇幻漂流》（Life of Pi），是罗冠聪心爱的电影之一，他说：“戏里面我有一个很深刻的印象，就系离别不是痛苦，但没有一个好好的告别，才让离别变得更痛苦。所以大家记得珍惜同身边人相处的时间。”

占中发起三人之一朱耀明牧师的儿子朱牧民对自己也被通缉感到有点无奈。朱是首名被港区国安法通缉的非中国公民，他已在美国居住近25年，他认为这表示“香港警方正在通缉一个向其所属国家倡议及游说的美国人”。

根据大公报引述通缉令指，朱牧民涉嫌以面书多次发文，推动美国政府向中国及香港官员实施制裁，涉嫌勾结外国或境外势力危害国家安全。朱牧民去年在反修例运动期间，于华盛顿成立“Hong Kong Democracy Council（HKDC）”，游说美国国会支持《香港人权及民主法案》，今年并及继续推动其他相关制裁行动。

朱牧民说，他也许是首位被盯上的非中国公民，却不会是最后一个，强调自己若成目标，则任何美国甚至他国公民若为香港发声，同样有可能成为目标，“我们现在全是香港人（We are all Hong Kongers now）”。

此外，有港媒报道香港可能对上述被通缉的6人冻结在港资产，目前人在英国同样被控涉嫌勾结外国或境外势力危害国家安全的刘康，笑说自己“在汇丰银行的存款只有50元”。

现年18岁的“香港效益主义党”主席刘康表示，自己仍是学生，没有工作，“银行没什么钱，例如我滙丰里面只得50元左右，他们如果冻结，太阳依然都系会如常升起。不过他们冻结资产这种事完全是荒谬，践踏人权”。