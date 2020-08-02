蓬佩奥谴责港府推迟立法会选举 担心港人或永远无法再投票

香港行政长官林郑月娥以新冠疫情为由，将立法会选举延后一年。美国国务卿蓬佩奥周六（8月1号）发声明谴责港府决定，表示将选举延迟这么久没有正当理由，同时也担心香港人可能永远无法再投票。香港“法政汇思”团体周日也发文称大规模取消选举资格及延迟选举违反香港人的基本权利。

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在7月30号取消了12名民主派立法会候选人 资格后，香港行政长官林郑月娥周五7月31日召开记者会宣布，由于疫情严峻，原定9月6日举行的立法会选举将延后至2021年9月5日举行。她指出，延后选举是基于公共安全、保障市民健康及保证选举公平公开举行，并非政治考虑。

美国国务卿蓬佩奥周六发声明谴责港府决定；他表示，港府没有正当理由将选举延迟这么久，香港可能因此永远无法再投票，不论是任何事务或职位的选举。

蓬佩奥指出，港府的决定令人遗憾，也证实北京无意履行在<中英联合声明>>及<基本法>>中对香港人民与英国所做的承诺。他说，数十年来，香港人民不断展现他们渴望且有能力举办自由公正的选举，港府应重新考虑延迟选举的决定。蓬佩奥呼吁，香港立法会选举应尽可能在9月6日附近举办，举办方式也应反映香港人民的意志与渴望。他强调： “若非如此，香港很遗憾地将持续往沦为另一个中国统治城市的路迈进。“

针对港府延迟选举，白宫发言人麦肯内尼（Kayleigh McEnany）7月31日也谴责港府做法，并指该举动破坏支撑香港繁荣安定的民主进程与自由。

法政汇思：大规模取消选举资格及延迟选举违反香港人的基本权利

另外，香港专业法律团体法政汇思周日也发文称，该团体认为大规模取消选举资格及延迟选举违反香港人的基本权利。根据《基本法》有关条例，所有香港永久性居民均享有基本的选举权和被选举权。所有香港永久性居民皆享有言论自由的基本权利。

声明称，十二名被取消选举资格的被提名人已声明他们拥护《基本法》及保证效忠香港特区。高等法院曾裁定若候选人签署声明，选举主任只可以在具有“强而有力，清晰和具说服力的材料，客观而明显地显示即使已签署声明被提名的人在获提名时并无拥护《基本法》和保证效忠中华人民共和国香港特别行政区的意图”的情况下，裁定候选人不具备所需的意图。

而法政汇思质疑被提名人是否有行为或言论构成“强而有力，清晰和具说服力”的証据，“客观而明显地”显示他们并无拥护《基本法》和保证效忠香港特图的意图，去支持取消他们的选举资格。他们认为，现在哪些行为会被视为不拥护《基本法》和不能保证效忠香港特区变得越来越模煳。二零一九年，黄之锋因支持民主自决而被取消参选区议会选举的资格。现在，反对《国安法》变成了取消更多参选人资格的理由。这样的不确定性不利于举行符合国际人权法的公平公正的选举。

该团体还指出，根据香港法例第542章《立法会条例》第44(1)条：如果换届选举因可能受骚乱或公开暴力或任何危害公众健康或安全的事故妨碍、干扰、破坏或严重影响，则行政长官可藉命令指示将该项选举押后。而该日期不得迟于该项选举、投票或点票本会进行的日期后的14天。故此，行政长官并没有权将立法会选举推迟一整年。同时，行政长官尚未证明她有考虑过其他可行办法，例如以邮递方式投票或交错投票。值得一提的是，在过去的几个月，其他国家/地区，包括新加坡和韩国，亦已在疫症期间成功举行了大选。

北京：将对全港市民免费筛检 建“方舱医院”

据报道，香港连续11天每天新增病例破百。另外，港版方舱医院今午启用，初步收治20至30人。中国国务院港澳事务办公室周五发表声明，指北京中央已应港府请求，决定派遣检测人员赴港协助开展大规模核酸检测筛查，以及帮助港府加快建设临时隔离及治疗中心。

香港文汇报今天在报导北京述权威消息人士说，北京中央不惜出钱出力，将派遣卫生健康委员会和广东省的检测团队来港，为全港市民免费进行新冠（武汉）肺炎核酸检测，全部由北京中央出资。