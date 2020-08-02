革命还是移民？港人用脚作出抉择

英国制片家索恩（Matthew Torne）以五个香港人作为他一套三辑纪录片《最后一站往启德》的背景故事的人物，经过2014年雨伞运动无疾而终的收场之后，其中一人自问“到底要革命还是要移民？”经济学人一篇文章指出，很多人现在已经知道答案。

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6月30日深夜11时，即距离回归23周年之前的一个小时，中共向香港实施国安法，目的是要香港屈服。文章指出，一夜之间香港失去了一国两制下的言论自由。2014年中共对雨伞运动是看他运动到几时，但2020年中共已经失去耐心。

7月1日有好几人因为违反国安法被捕；7月29日有四个学生，包括学生动源的前主席钟翰林，因为鼓吹香港独立而被捕；到了昨天（7月30日），有12个民主派立法会参选人被DQ出局。上街抗争的情绪冷却之际，现实开始沉淀。文章指，很多香港人的焦点已经有所转移，就像他们的上一代处于政权回归逐步变成事实之际，心中只有移民他国的念头。

文章指，中共的打压并非是港人远走他乡唯一的原因。香港已是全球生活最昂贵的地方，生活开消犹在纽约、东京和伦敦之上。然后，港人又碰上武汉病毒的扩散。中文大学5月份的一项民调显示，15岁至24岁的港人，有一半正考虑移民。一个准备移民的23岁青年说：“在香港，人人都在为生活而挣扎。甚至中产阶层如我这般，拥有一间自置的房子也是一个遥远的梦想。”

港人移民有很多国家可供考虑，加拿大是香港出生港人移居人数最多的经合组织（OECD）国家，1989至1997年之间，超过27.5万港人移民加国。只需投资大约15万元加币，就可以获得居留权，这笔钱随随便便在香港卖了房子就可以负担得起，因为香港的楼价平均是120万美元。澳洲则计划给予在地港人5年延长签证，“之后可以申请永久居留”。至于移民投资额则稍微昂贵一点，大约是150万澳币，约110万美元。

文章指出，台湾已经为有意移居当地的香港人新设一个办事处，从1月到5月之间，已有3352个香港人申请到台湾居留，是去年同期的一倍。文章引述移民资讯专家指出，文化和生活水平因素，令台湾成为一个炙手可热的选择。最近一项调查更发现台湾是众多移民选择最受欢迎的一个，有50%的港人考虑移民台湾。

英国则对港人移民的态度有着最大的转变，1990年它只给予5万个香港家庭英国国籍身份，因此被港人批评为出卖香港。伦敦给予其他大多数的港人一本BNO英国海外公民护照，好处是可以免签入境英国半年，以及获得少许的外交保护。但现在它却给予300万BNO护照的港人和家属居住英国的权利，之后“可以申请完整的英国国籍”。

在此同时香港移民资讯服务客似云来，其中一家公司2020年上半年已经协助250个家庭移民他国，较2019年同期超出一倍。Harvey Law Group律师事务所为了突然暴增的生意而需要添加人手。有些顾问还试图劝服香港银行家打消为了移民加拿大而计划改行做一个屠夫的意图。

文章指，香港官方虽然没有追寻港人移民他国的数据，但申请良民证的数字，在2018年至2019年之间却急升40%到3.3万个。一般外国或外国的大学都需要港人出示无犯罪记录的良民证，作为申请签证的附加文件。

有些高调的学生运动领袖早已移民他国，罗冠聪有鉴个人安全堪虞而在7月2日飞往伦敦，有些则仍在挣扎之中，因为最需要离开香港的，也都是对香港最有理想的一群，一个勇武的抗争者Nicole说：“在香港正处危急之秋离开，感觉上是错的。我会觉得自己是逃兵。”