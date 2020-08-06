黃之鋒、李卓人等24人因維園悼念六四被控罪 李卓人：悼念六四無罪

前香港眾志秘書長黃之鋒、荃灣區議員岑敖暉和《立場新聞》前記者何桂藍等，當地時間8月6日傍晚分別在臉書表示，收到警方通知，將就今年的六四集會被起訴罪名。綜合消息顯示，今日因參與六四集會受到檢控的包括24名民主派人士，他們被指控和加控的罪名包括“明知而參與一個未經批准集結”，“舉辦一個未經批准集結”和“明知而參與未經批准集結”。對此，香港支聯會發聲明回應指，港警借疫情打壓禁制六四集會完全是政治目的，強調悼念六四無罪；同遭起訴的支聯會主席李卓人並重申港人應繼續行駛公民權利，不要讓警方的政治威嚇達到目的。

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自1989年六四天安門事件發生以來，港警在今年首次以新冠疫情為由，禁止往年由香港支聯會在維園舉辦的一年一度的悼念六四集會。6月4日當晚香港卻仍有大批市民自發到維園等城內多地參加悼念。隨後，香港支聯會主席李卓人、副主席何俊仁、壹傳媒集團創辦人黎智英、民陣副召集人陳皓桓等13人已因此被控“煽惑他人參與未經批准集結”。

據最新消息顯示，今日這13人中有12 人獲得警方通知，將被加控一條“明知而參與一個未經批准集結”；李卓人更被多控“舉辦一個未經批准集結”。另外 12 名民主派人士包括岑敖暉、黃之鋒、何桂藍、張崑陽、朱凱廸等亦獲警方通知被控“明知而參與未經批准集結”。周四當天被控非法集結的共 24 人，包括李卓人、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、陳皓桓、蔡耀昌、尹兆堅、張文光、郭永健、梁錦威、趙恩來、麥海華、鄒幸彤、梁國華、胡志偉、朱凱廸、黃之鋒、羅冠聰、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴、何桂藍及張崑陽。

據《立場新聞》報道，港警隨後證實，港島總區公眾活動調查組人員經進一步調查後，相信 19 男 5 女，年齡介乎 23 至 69 歲，涉嫌“明知而參與一個未經批准集結”，當中一名 63 歲姓李男子同時涉嫌“舉行一個未經批准集結”。警方已向法庭申請發出傳票，案件暫定於 9 月 15 日在西九龍裁判法院提堂。

對此，香港支聯會通過臉書發表聲明回應指，“支聯會重申，香港市民在《基本法》保障下有集會和遊行權利，而警方借疫打壓禁制六四集會完全是政治目的，企圖熄滅已有30年的維園燭光，更收緊港人自由空間。悼念六四無罪，面對政治檢控及政治打壓，支聯會無畏無懼。”據介紹，今次受到檢控的24人中包括支聯會主席李卓人和10名支聯會常委，以及13名民主人士。

李卓人回應指，今次為“政治檢控”，目的在於威嚇香港人，打壓香港人的表達權利。他還強調，香港人根據憲法有表達的自由；按照《公民權利和政治權利國際公約》，港人亦有權利燃點燭光、繼續悼念六四。李卓人表示，支聯會將繼續呼籲市民燃點燭光，悼念六四亡魂，譴責屠城；他重申港人應繼續行駛公民權利，不要讓警方的政治威嚇達到目的。

黃之鋒亦通過臉書介紹稱，“剛收到港島總區公眾活動調查組第二隊來電，將就今年的六四燭光晚會，起訴我‘明知而參與未經批准集結’，案件將於9月15日在西九龍裁判法院提堂。”他說，“想不到剛在昨天離開法庭，今天已要再應付另一宗案件，政權總是無所不用其極的，讓我們為著應付官司疲於奔命。不過，我們的抗爭意志，絕不會因此而被磨滅。”

黃之鋒強調，“更讓人憂慮的是，司法程序非常漫長，搞不好即使包圍警察總部案件完結，律政司仍會借這宗案件限制我出境，阻止我們向世界繼續說出真相。”同樣被起訴的媒體人何桂藍也在臉書上形容“清算果然來得很快”，並指，“選舉被取消，政權一方面操控‘臨立會’議題，轉移抗疫不力的視線，另一邊廂，針對抗爭陣營的清算，必定陸續有來。”