黄之锋、李卓人等24人因维园悼念六四被控罪 李卓人：悼念六四无罪

前香港众志秘书长黄之锋、荃湾区议员岑敖晖和《立场新闻》前记者何桂蓝等，当地时间8月6日傍晚分别在脸书表示，收到警方通知，将就今年的六四集会被起诉罪名。综合消息显示，今日因参与六四集会受到检控的包括24名民主派人士，他们被指控和加控的罪名包括“明知而参与一个未经批准集结”，“举办一个未经批准集结”和“明知而参与未经批准集结”。对此，香港支联会发声明回应指，港警借疫情打压禁制六四集会完全是政治目的，强调悼念六四无罪；同遭起诉的支联会主席李卓人并重申港人应继续行驶公民权利，不要让警方的政治威吓达到目的。

广告 继续浏览后续

自1989年六四天安门事件发生以来，港警在今年首次以新冠疫情为由，禁止往年由香港支联会在维园举办的一年一度的悼念六四集会。6月4日当晚香港却仍有大批市民自发到维园等城内多地参加悼念。随后，香港支联会主席李卓人、副主席何俊仁、壹传媒集团创办人黎智英、民阵副召集人陈皓桓等13人已因此被控“煽惑他人参与未经批准集结”。

据最新消息显示，今日这13人中有12 人获得警方通知，将被加控一条“明知而参与一个未经批准集结”；李卓人更被多控“举办一个未经批准集结”。另外 12 名民主派人士包括岑敖晖、黄之锋、何桂蓝、张崑阳、朱凯廸等亦获警方通知被控“明知而参与未经批准集结”。周四当天被控非法集结的共 24 人，包括李卓人、梁国雄、何秀兰、何俊仁、梁耀忠、陈皓桓、蔡耀昌、尹兆坚、张文光、郭永健、梁锦威、赵恩来、麦海华、邹幸彤、梁国华、胡志伟、朱凯廸、黄之锋、罗冠聪、岑敖晖、袁嘉蔚、梁凯晴、何桂蓝及张崑阳。

据《立场新闻》报道，港警随后证实，港岛总区公众活动调查组人员经进一步调查后，相信 19 男 5 女，年龄介乎 23 至 69 岁，涉嫌“明知而参与一个未经批准集结”，当中一名 63 岁姓李男子同时涉嫌“举行一个未经批准集结”。警方已向法庭申请发出传票，案件暂定于 9 月 15 日在西九龙裁判法院提堂。

对此，香港支联会通过脸书发表声明回应指，“支联会重申，香港市民在《基本法》保障下有集会和游行权利，而警方借疫打压禁制六四集会完全是政治目的，企图熄灭已有30年的维园烛光，更收紧港人自由空间。悼念六四无罪，面对政治检控及政治打压，支联会无畏无惧。”据介绍，今次受到检控的24人中包括支联会主席李卓人和10名支联会常委，以及13名民主人士。

李卓人回应指，今次为“政治检控”，目的在于威吓香港人，打压香港人的表达权利。他还强调，香港人根据宪法有表达的自由；按照《公民权利和政治权利国际公约》，港人亦有权利燃点烛光、继续悼念六四。李卓人表示，支联会将继续呼吁市民燃点烛光，悼念六四亡魂，谴责屠城；他重申港人应继续行驶公民权利，不要让警方的政治威吓达到目的。

黄之锋亦通过脸书介绍称，“刚收到港岛总区公众活动调查组第二队来电，将就今年的六四烛光晚会，起诉我‘明知而参与未经批准集结’，案件将于9月15日在西九龙裁判法院提堂。”他说，“想不到刚在昨天离开法庭，今天已要再应付另一宗案件，政权总是无所不用其极的，让我们为着应付官司疲于奔命。不过，我们的抗争意志，绝不会因此而被磨灭。”

黄之锋强调，“更让人忧虑的是，司法程序非常漫长，搞不好即使包围警察总部案件完结，律政司仍会藉这宗案件限制我出境，阻止我们向世界继续说出真相。”同样被起诉的媒体人何桂蓝也在脸书形容“清算果然来得很快”，并指，“选举被取消，政权一方面操控‘临立会’议题，转移抗疫不力的视线，另一边厢，针对抗争阵营的清算，必定陆续有来。”