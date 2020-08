美国公布制裁中港官员名单 林郑月娥张晓明上榜

美国财政部网站8月7日公布制裁破坏香港自治的中港官员11人名单,林郑月娥,张晓明,骆惠宁,邓炳强等人上榜。

为了惩罚破坏香港自治和自由的中港官员,美国总统特朗普之前已经签署了制裁中港官员的政令。但这个制裁名单今天才被美国财政部网站公布,上榜人员如下:

香港特首林郑月娥,现任香港警务处处长邓炳强,前香港警务处长卢伟聪,中国国务院港澳事务办公室副主任张晓明、中国全国政协副主席兼祕书长夏宝龙、香港中联办主任骆惠宁,中央驻港国安公署署长郑雁雄,香港特区律政司长郑若骅,香港保安局局长李家超,香港政制及內地事务局局长曾国卫,香港特首办主任,香港维护国安委秘书长陈国基。

这 11 名被制裁的中港官员被美国财政部纳入外国资产控制室 (OFAC)「特指国民和被封锁人员」名单 (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List)。美国将冻结他们在美国的资产、以及他们直接或间接在美国持有的实体,并将禁止在美人士与这个黑名单上的人及其所拥有的实体进行商品或服务交易。

美国财长姆努钦表示,美国与香港人同在。我们会用我们的工具和权力锁定那些破坏香港自治的人。(“The United States stands with the people of Hong Kong and we will use our tools and authorities to target those undermining their autonomy")