美國公布制裁中港官員名單 林鄭月娥張曉明上榜

美國財政部網站8月7日公布制裁破壞香港自治的中港官員11人名單,林鄭月娥,張曉明,駱惠寧,鄧炳強等人上榜。

廣告 繼續瀏覽後續

為了懲罰破壞香港自治和自由的中港官員,美國總統特朗普之前已經簽署了制裁中港官員的政令。但這個制裁名單今天才被美國財政部網站公布,上榜人員如下:

香港特首林鄭月娥,現任香港警務處處長鄧炳強,前香港警務處長盧偉cong,中國國務院港澳事務辦公室副主任張曉明、中國全國政協副主席兼祕書長夏寶龍、香港中聯辦主任駱惠寧,中央駐港國安公署署長鄭雁雄,香港特區律政司長鄭若驊,香港保安局局長李家超,香港政制及內地事務局局長曾國衛,香港特首辦主任,香港維護國安委秘書長陳國基。

這 11 名被制裁的中港官員被美國財政部納入外國資產控制室 (OFAC)「特指國民和被封鎖人員」名單 (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List)。美國將凍結他們在美國的資產、以及他們直接或間接在美國持有的實體,並將禁止在美人士與這個黑名單上的人及其所擁有的實體進行商品或服務交易。

美國財長姆努欽表示,美國與香港人同在。我們會用我們的工具和權力鎖定那些破壞香港自治的人。(“The United States stands with the people of Hong Kong and we will use our tools and authorities to target those undermining their autonomy")