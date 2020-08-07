11名中港官员受制裁 华盛顿反制会出道即巅峰吗？

美国财政部8月7日宣布就香港自治在近期受到的侵蚀和破坏，向特首林郑月娥、中国国务院港澳办主任夏宝龙和香港中联办主任骆惠宁等11名中港官员实施制裁。对此，美国国务卿蓬佩奥通过推特表示，“当香港人民在中国共产党或其帮手的手中遭受残酷地压迫时，我们不会袖手旁观。”这一消息也引发了不少关注香港及港人命运人士的围观。在推特等社交网络平台，不少香港活动家和美国政治人物提出欢迎特朗普当局的这一决定。而除了亲北京的反对声音外，还有的对其是否将起到真正的威慑作用提出疑问。

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就美方宣布的制裁消息，蓬佩奥在推特上写道，“今天，美国制裁了11名对侵蚀香港自治负有责任的个人。”他强调，“当香港人民在中国共产党或其帮手的手中遭受残酷地压迫时，我们不会袖手旁观。”蓬佩奥还在美国国务院发布的声明中指出，中共已经清楚表明，香港永远不会再享有北京允诺香港人民和英国的50年高度自治。对此，特朗普也清楚表示，美国会把香港视为“一国一制”，也会对捣碎香港人民自由的人士采取行动。

蓬佩奥称，美方今天行动传达清楚信息，即香港当局的作为令人无法接受，且违反中共对“一国两制”和经联合国注册的《中英联合声明》下的承诺。他并重申，“美国与香港人民站在一起。”根据观察，美国政府宣布制裁上述11名中港官员后，国会多名议员相继表示支持。来自共和党，以往对北京态度强硬的卢比奥（Marco Rubio）和汤姆·科顿(Tom Cotton)等国会参议员纷纷发推，表示欢迎特朗普行政当局所采取的这一举动。卢比奥通过声明写道，林郑月娥多次向世界表明，她甘愿做北京当局及中国共产党棋子，而非香港自治捍卫者，她也协助北京颠覆香港民主自由与法治。

卢比奥指出，他赞许特朗普政府制裁林郑月娥等人，这些人士策划损害香港自治，同时还带头从事压迫行动，违背香港要保护人权的承诺。科顿则强调，“中共及其在香港政府的亲信将继续面临破坏香港自由的后果。”此外，参议院外交委员会主席吉姆·里施（Jim Risch）也称，很高兴当局制裁包括林郑月娥在内的中港领导人，这些人均参与香港国安法的实施。他强调，“这部严酷法律损害香港自治、法治与港人权利，我们将如同以往与香港人民站在一起。”

前共和党总统候选人、参议员罗姆尼（Mitt Romney）也推文称赞制裁行动。他表示，这些遭制裁人士积极作为中共代理人，抹灭香港自由与自治，美方必须尽一切所能对抗中国残酷压迫及言论审查行动。此外，被指参与推动此次涉港制裁计划的美国共和党研究委员会（RSC）同样对这一消息表示支持。

这一由150多位众议院共和党议员组成的众院最大保守党团表示，“我们为特朗普总统和他的行政当局在今天向夏宝龙等涉及破坏香港自由、民主和人权的中共官员实施严厉制裁，落实了委员会国家安全战略提出的又一建议而鼓掌”。该委员会稍早曾发表了一份题为“强化美国以及应对全球威胁”的报告。报告涉及就香港制裁的部分中建议指，对涉港事务的中共官员进行制裁，包括中共政治局常委韩正和汪洋，以及上文提到的夏宝龙和骆惠宁这样的高层官员。

而在民间，前香港众志秘书长黄之锋以发表视频的方式回应指，美国今次决定是对北京连串镇压行动的反应，包括制订香港国安法、取消民主派参选人竞选立法会资格、因网上言论拘捕学生等。他称“一国两制”框架的成功在于国际对香港的信心，当北京破坏对香港自治、自由的承诺，可预计其他国家亦将检视对港政策。他还表示，香港国安法的通过及在当地大规模执法造成的“寒蝉效应”，北京当局应知会国际社会只会有更多反弹，希望后者意识到制裁并非空穴来风。

黄之锋称，香港国安法落实至今，本地政治人物已再无呼吁制裁，但美国仍然公布制裁名单，反映国际社会对“一国两制”的信心已跌到近乎零。他认为，制裁个别官员不会对香港经济造成冲击，但国际社会持续的关注，可能未来扩展至针对红色资本的经济制裁。他提出，北京当局需要正视。此外，流亡英国的前立法会议员罗冠聪亦通过推特表示，对美方的这一决定加以欢迎。他提出，“希望更多的国家可以共同努力，并让这些专横的领导人承担责任。 立即民主与自治！”

但正如上文所提到，美国共和党研究委员会所提出的涉港制裁建议中，曾提出应对韩正和汪洋这两个中共政治局常委加以制裁。一时间，也有声音质疑，美方所宣布的制裁措施是否能达到其震慑目的。对此，香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强在答复媒体质询时表示，这次制裁有重大指标性意义，但相信若只有少数人被制裁，牵连面不算大。他说，“如果制裁措施是会制裁DQ主任、警察或者其他公务员，那就是不同讲法。”他又指，假若制裁措施涉及支持香港国安法的商人等，令到商界构成压力，或者影响经济，打击面反而更大。

事实上，同样从侧面表达了这一看法的还包括前特首梁振英。他通过脸书写道，“What a joke！黎智英和公民党用了吃奶的力，就得这样多（咁多）？”此外，全国港澳研究会副会长刘兆佳则认为，美国不会动用涉及金融的“核子手段”，因为涉及美国的金融利益，美国有很多金融机构在港，相信特朗普不会随便动用金融手段，令美国企业受伤害。他强调，相信中国一定会有反制措施。另在北京方面，官媒《环球时报》主编胡锡进则回应指，相信名单上的这些人都对美国这一出招早有思想准备。他声称，这对内地官员不会有什么影响，美国对内地官员的所有制裁都形同“放空炮”。

针对华盛顿一天内祭出两项重要制裁措施，胡锡进建议，“中国该反制时必须反制，但是看来的确不能每一次都一来一去陪华盛顿玩”。那么华盛顿针对这11名高官的制裁是否对他们个人造成了直接影响呢？据《苹果日报》报道，作为榜上有名的陈国基在接受该报质询时回应指，“自己对美国制裁没有回应”，又称他在美国没有资产。陈国基说，“总之我们依正规矩去事”。

如果说，陈国基在美国真正有无资产外人不得而知，但综合消息显示，同样遭受制裁的郑若骅和丈夫潘乐陶被指持有香港安乐工程63.48%股份。据香港01报道，翻查安乐工程年报，该公司在今年3月31日完成收购美国纽约市升降机公司TEI Group（Transel Elevator & Electric Inc. ）的51%股份，涉资约2.78亿元。那么相信安乐工程已合资格成为受美方制裁的公司。

特朗普当局就涉港问题的制裁接下来是否将涉及《香港自治法》所包含的金融内容，及采取所谓的“核子手段”还有待外界的进一步观察。该法律规定对违反《中英联合声明》和《香港基本法》中对香港人的承诺、推动港版国安法破坏香港自治的中国官员和实体施加强制性的“一级制裁”，此外还将对所有与其有业务往来的银行施加“二级制裁”。所以说，梁振英是否能如愿看到美方接下来就香港问题的跟进制裁，还需外界进一步的关注和施压。