11名中港官員受制裁 華盛頓反制會出道即巔峰嗎？

美國財政部8月7日宣布就香港自治在近期受到的侵蝕和破壞，向特首林鄭月娥、中國國務院港澳辦主任夏寶龍和香港中聯辦主任駱惠寧等11名中港官員實施制裁。對此，美國國務卿蓬佩奧通過推特表示，“當香港人民在中國共產黨或其幫手的手中遭受殘酷地壓迫時，我們不會袖手旁觀。”這一消息也引發了不少關注香港及港人命運人士的圍觀。在推特等社交網絡平台，不少香港活動家和美國政治人物提出歡迎特朗普當局的這一決定。而除了親北京的反對聲音外，還有的對其是否將起到真正的威懾作用提出疑問。

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就美方宣布的制裁消息，蓬佩奧在推特上寫道，“今天，美國制裁了11名對侵蝕香港自治負有責任的個人。”他強調，“當香港人民在中國共產黨或其幫手的手中遭受殘酷地壓迫時，我們不會袖手旁觀。”蓬佩奧還在美國國務院發布的聲明中指出，中共已經清楚表明，香港永遠不會再享有北京允諾香港人民和英國的50年高度自治。對此，特朗普也清楚表示，美國會把香港視為“一國一制”，也會對搗碎香港人民自由的人士採取行動。

蓬佩奧稱，美方今天行動傳達清楚信息，即香港當局的作為令人無法接受，且違反中共對“一國兩制”和經聯合國註冊的《中英聯合聲明》下的承諾。他並重申，“美國與香港人民站在一起。”根據觀察，美國政府宣布制裁上述11名中港官員後，國會多名議員相繼表示支持。來自共和黨，以往對北京態度強硬的盧比奧（Marco Rubio）和湯姆·科頓(Tom Cotton)等國會參議員紛紛發推，表示歡迎特朗普行政當局所採取的這一舉動。盧比奧通過聲明寫道，林鄭月娥多次向世界表明，她甘願做北京當局及中國共產黨棋子，而非香港自治捍衛者，她也協助北京顛覆香港民主自由與法治。

盧比奧指出，他讚許特朗普政府制裁林鄭月娥等人，這些人士策畫損害香港自治，同時還帶頭從事壓迫行動，違背香港要保護人權的承諾。科頓則強調，“中共及其在香港政府的親信將繼續面臨破壞香港自由的後果。”此外，參議院外交委員會主席吉姆·里施（Jim Risch）也稱，很高興當局制裁包括林鄭月娥在內的中港領導人，這些人均參與香港國安法的實施。他強調，“這部嚴酷法律損害香港自治、法治與港人權利，我們將如同以往與香港人民站在一起。”

前共和黨總統候選人、參議員羅姆尼（Mitt Romney）亦推文稱讚制裁行動。他表示，這些遭制裁人士積極作為中共代理人，抹滅香港自由與自治，美方必須盡一切所能對抗中國殘酷壓迫及言論審查行動。此外，被指參與推動此次涉港製裁計畫的美國共和黨研究委員會（RSC）同樣對這一消息表示支持。

這一由150多位眾議院共和黨議員組成的眾院最大保守黨團表示，“我們為特朗普總統和他的行政當局在今天向夏寶龍等涉及破壞香港自由、民主和人權的中共官員實施嚴厲制裁，落實了委員會國家安全戰略提出的又一建議而鼓掌”。該委員會稍早曾發表了一份題為“強化美國以及應對全球威脅”的報告。報告涉及就香港製裁的部分中建議指，對涉港事務的中共官員進行制裁，包括中共政治局常委韓正和汪洋，以及上文提到的夏寶龍和駱惠寧這樣的高層官員。

而在民間，前香港眾志秘書長黃之鋒以發表視頻的方式回應指，美國今次決定是對北京連串鎮壓行動的反應，包括制訂香港國安法、取消民主派參選人競選立法會資格、因網上言論拘捕學生等。他稱“一國兩制”框架的成功在於國際對香港的信心，當北京破壞對香港自治、自由的承諾，可預計其他國家亦將檢視對港政策。他還表示，香港國安法的通過及在當地大規模執法造成的“寒蟬效應”，北京當局應知會國際社會只會有更多反彈，希望後者意識到制裁併非空穴來風。

黃之鋒稱，香港國安法落實至今，本地政治人物已再無呼籲制裁，但美國仍然公布制裁名單，反映國際社會對“一國兩制”的信心已跌到近乎零。他認為，制裁個別官員不會對香港經濟造成衝擊，但國際社會持續的關注，可能未來擴展至針對紅色資本的經濟制裁。他提出，北京當局需要正視。此外，流亡英國的前立法會議員羅冠聰亦通過推特表示，對美方的這一決定加以歡迎。他提出，“希望更多的國家可以共同努力，並讓這些專橫的領導人承擔責任。 立即民主與自治！”

但正如上文所提到，美國共和黨研究委員會所提出的涉港製裁建議中，曾提出應對韓正和汪洋這兩個中共政治局常委加以制裁。一時間，也有聲音質疑，美方所宣布的制裁措施是否能達到其震懾目的。對此，香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強在答覆媒體質詢時表示，這次制裁有重大指標性意義，但相信若只有少數人被制裁，牽連面不算大。他說，“如果制裁措施是會制裁DQ主任、警察或者其他公務員，那就是不同講法。”他又指，假若制裁措施涉及支持香港國安法的商人等，令到商界構成壓力，或者影響經濟，打擊面反而更大。

事實上，同樣從側面表達了這一看法的還包括前特首梁振英。他通過臉書寫道，“What a joke！黎智英和公民黨用了吃奶的力，就得這樣多（咁多）？”此外，全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，美國不會動用涉及金融的“核子手段”，因為涉及美國的金融利益，美國有很多金融機構在港，相信特朗普不會隨便動用金融手段，令美國企業受傷害。他強調，相信中國一定會有反制措施。另在北京方面，官媒《環球時報》主編胡錫進則回應指，相信名單上的這些人都對美國這一出招早有思想準備。他聲稱，這對內地官員不會有什麼影響，美國對內地官員的所有制裁都形同“放空炮”。

針對華盛頓一天內祭出兩項重要制裁措施，胡錫進建議，“中國該反制時必須反制，但是看來的確不能每一次都一來一去陪華盛頓玩”。那麼華盛頓針對這11名高官的制裁是否對他們個人造成了直接影響呢？據《蘋果日報》報道，作為榜上有名的陳國基在接受該報質詢時回應指，“自己對美國制裁沒有回應”，又稱他在美國沒有資產。陳國基說，“總之我們依正規矩去做東西”。

如果說，陳國基在美國真正有無資產外人不得而知，但綜合消息顯示，同樣遭受制裁的鄭若驊和丈夫潘樂陶被指持有香港安樂工程63.48%股份。據香港01報道，翻查安樂工程年報，該公司在今年3月31日完成收購美國紐約市升降機公司TEI Group（Transel Elevator & Electric Inc. ）的51%股份，涉資約2.78億元。那麼相信安樂工程已合資格成為受美方制裁的公司。

特朗普當局就涉港問題的制裁接下來是否將涉及《香港自治法》所包含的金融內容，及採取所謂的“核子手段”還有待外界的進一步觀察。該法律規定對違反《中英聯合聲明》和《香港基本法》中對香港人的承諾、推動港版國安法破壞香港自治的中國官員和實體施加強制性的“一級制裁”，此外還將對所有與其有業務往來的銀行施加“二級制裁”。所以說，梁振英是否能如願看到美方接下來就香港問題的跟進制裁，還需外界進一步的關注和施壓。