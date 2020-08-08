林郑等11名受美制裁官员被禁在脸书登广告

美国财政部8月7日宣布，对包括香港特首林郑月娥在内的11名中港官员实施制裁，除非美国财政部海外资产控制办公室（OFAC ）发出豁免，否则美国人及企业无法与受制裁人士在美资产、公司或个人有任何金钱、服务与产品往来。对此，美国社交媒体巨头脸书（Facebook）就美方制裁回应表示，有关帐户“将被禁止使用任何存在支付行为的服务”。

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针对其遭受美方制裁的消息，林郑月娥当地时间8日下午通过脸书作出回应，质疑美国入境部门将个人资料转交财政部，“有否违反人权的保障，值得商榷”。她还嘲讽美国政府连她的个人资料都搞错。林郑最后表示，她的访美签证有效期到 2026 年，“既然本人并不向往到这个国家，看来也可主动注销了。”

值得一提的是，虽然林郑月娥自称没有外国资产，唯有开设脸书专页。对此，据香港01引述脸书香港发言人周六的回应指，该公司的服务营运必须受美国法例约束，指任何脸书帐户一旦被美国政府的海外资产控制办公室列入其国民及被阻禁者名单进行管控，脸书就有法律责任对这些帐户采取行动。

由于林郑属于此次被华盛顿制裁的11名中港官员之中，脸书表示，有关帐户“将被禁止使用任何存在支付行为的服务”。据悉，过去脸书曾有配合美国政府关闭受制裁人士账户的例子，例如华盛顿在2017年12月20日公布将车臣总统拉姆赞·卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）列入受制裁名单，数日之后，卡德罗夫的脸书与Instagram账户均遭到封锁。脸书其后公开表明此与美国制裁有关，称有法律责任。

不过在封户问题上相关准则并不明确。例如卡德罗夫的Instagram账户之后便于2018年11月解封，然后到了2020年5月，该账户重新遭到封锁。Instagram的母公司脸书随后又解释这一决定是与美国制裁有关。此外，例如美国财政部受制裁的伊朗最高精神领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）、伊朗外长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）、委内瑞拉官派总统马杜罗（Nicolas Maduro）等，至今仍活跃于推特之上，扎里夫和马杜罗亦拥有脸书官方账户。