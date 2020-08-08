林鄭等11名受美製裁官員被禁在臉書登廣告

美國財政部8月7日宣布，對包括香港特首林鄭月娥在內的11名中港官員實施制裁，除非美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC ）發出豁免，否則美國人及企業無法與受制裁人士在美資產、公司或個人有任何金錢、服務與產品往來。對此，美國社交媒體巨頭臉書（Facebook）就美方制裁回應表示，有關帳戶“將被禁止使用任何存在支付行為的服務”。

廣告 繼續瀏覽後續

針對其遭受美方制裁的消息，林鄭月娥當地時間8日下午通過臉書作出回應，質疑美國入境部門將個人資料轉交財政部，“有否違反人權的保障，值得商榷”。她還嘲諷美國政府連她的個人資料都搞錯。林鄭最後表示，她的訪美簽證有效期到 2026 年，“既然本人並不嚮往到這個國家，看來也可主動註銷了。”

值得一提的是，雖然林鄭月娥自稱沒有外國資產，唯有開設臉書專頁。對此，據香港01引述臉書香港發言人周六的回應指，該公司的服務營運必須受美國法例約束，指任何臉書帳戶一旦被美國政府的海外資產控制辦公室列入其國民及被阻禁者名單進行管控，臉書就有法律責任對這些帳戶採取行動。

由於林鄭屬於此次被華盛頓制裁的11名中港官員之中，臉書表示，有關帳戶“將被禁止使用任何存在支付行為的服務”。據悉，過去臉書曾有配合美國政府關閉受制裁人士賬戶的例子，例如華盛頓在2017年12月20日公布將車臣總統拉姆贊·卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）列入受制裁名單，數日之後，卡德羅夫的臉書與Instagram賬戶均遭到封鎖。臉書其後公開表明此與美國制裁有關，稱有法律責任。

不過在封戶問題上相關準則並不明確。例如卡德羅夫的Instagram賬戶之後便於2018年11月解封，然後到了2020年5月，該賬戶重新遭到封鎖。Instagram的母公司臉書隨後又解釋這一決定是與美國制裁有關。此外，例如美國財政部受制裁的伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）、伊朗外長紮里夫（Mohammad Javad Zarif）、委內瑞拉官派總統馬杜羅（Nicolas Maduro）等，至今仍活躍於推特之上，紮里夫和馬杜羅亦擁有臉書官方賬戶。