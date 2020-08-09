美国制裁：林郑在美读书的儿子或受影响

美国财政部8月7日公布制裁破坏香港自由的11名中港高官名单后，舆论指出，这个禁令超过冻结在美国资产，还涉及这些人在美国的家人。比如，林郑月娥在美国读书的儿子可能会受影响。他最近因“家有急事”已经离开，目前下落不明。

广告 继续浏览后续

林郑月娥8日在脸书上称会主动注销赴美签证。据香港众新闻说，美国制裁可能影响到林郑的次子。这名儿子或被禁止留美读博。

该报道说，尽管林郑说自己在美国并无资产，但根据美国总统特朗普的政令，目前在哈佛大学读数学博士的林郑的儿子林约希可能被禁止入境美国。根据特朗普在7月中签署的政令，有关香港被列入制裁名单的当事人及直系亲属，都被禁止入境美国。

传真社派员到波士顿当地尝试与林约希接触，得悉他约于7月25日失踪，室友其后透过脸书Facebook收到他称「家有急事」回港。他27日曾电邮回覆业主会续租单位至2021年8月，但之后一直失联，现在行踪不明。

业主表示，截至8月7日林仍未签署下一年度租约，多次发电邮联络未获回覆，林约希的室友告知业主，林的个人物品目前仍在单位内。至于8月的租金，业主指已于8月1日透过缴款应用程式收到。