美国卫生部长阿扎尔率团抵达台湾访问

美国卫生部长阿扎尔（Alex Azar）率领代表团于8月9日飞抵台北松山机场，开始对台湾进行为期三天的访问。这是自1979年华盛顿与台北断交，仅承认北京是中国唯一代表以来，到访台湾的最高层级美国官员。此次访问正值中美陷入冷战，受到外界关注。

广告 继续浏览后续

在3天的访台行程中，美国卫生部长阿扎尔将与台湾总统蔡英文会面。法新社蔡英文是北京的“眼中钉”，她被指控寻求让拥有两千三百万居民的台湾岛独立。

尽管美国与北京建交后与台湾断交，但美国一直是台湾最强大的盟友和主要的武器供应商。据中央社今天报道，美国卫生部长访问团今天下午4点48分抵达台北松山机场，访团乘坐美国空军C-40B行政专机的，机身上漆有美国国旗，显示访问的高规格。

美国部长和政要访问台湾的背景是华盛顿与北京在诸多问题上陷入紧张。为了回应香港国安法，华盛顿日前刚公布了制裁包括林郑月娥在内的11名中港官员名单，同时也对北京的数码精粹企业抖音TikTok和微信WeChat采取了严厉限制措施。

法新社今天发自台北的电稿说，美国卫生部长阿扎尔将对台湾管控Covid-19病毒疫情的成功特别表示致敬。而此刻正值美国深陷疫情危机，民意不振的特朗普指控中国应对这场大流行负责。

一名美国高官向媒体表示，“此行是对台湾在抵抗Covid-19疫情斗争中取得成功的认可，也见证我们共同分享的信念，那就是：开放和民主的社会能更好地应对像Covid-19冠状病毒这样的威胁”。