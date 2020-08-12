德国《商报》：北京违背了“一国两制”的承诺

香港传媒大亨黎智英被捕的消息，引发德国媒体多方批评。

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德国《商报》表示：周一从香港传来的照片令人震惊。《苹果日报》的办公楼被警方封锁，之前，该报创办人黎智英，他的两个儿子和其他人已被逮捕。这是迄今为止香港在北京的控制下发出的最强烈视觉信号。数天前，香港无限期推迟了原定于九月举行的立法会选举。就在几个月前，这些都是不可想象的事情。香港现在跟中国大陆一样，新闻和言论自由受到同样规则的限制。北京破坏了香港的独立司法，违背了“一国两制”的承诺。欧盟现在必须直言不讳地和北京谈一谈。欧盟在这方面的事做得太少了。

德国《明镜》周刊称赞黎智英是个无所畏惧的人。黎智英有自信心，敢说话，多年来就一直是北京宣传机构仇恨的人物。现在他被警方逮捕了。这位对中国持批评态度的出版商面临监禁的命运，而且可能被终生监禁。这是迄今为止香港当局对媒体的最大攻击。黎智英是民主阵营的最杰出代表，曾因涉嫌轻微违法，比如参加未经许可的示威游行，而多次被捕，但他一直获保释。但根据新的国家安全法，他再次被保释的可能性不大。不仅如此，他还甚至可能不是在香港，而是在中国大陆受到审判。北京《环球时报》已预告，黎智英将面临严重惩罚。