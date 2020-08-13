《华盛顿邮报》《纽约时报》就黎智英被捕发表社论呼吁国际社会力挺香港人

香港壹传媒主席黎智英等10人被捕，《华盛顿邮报》发表社论呼吁国际社会不要抛弃香港或屈服于中国的压迫；《纽约时报》在社论中疾呼，国际社会应清楚表明，中国对香港的作为将遭到唾弃。

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《华盛顿邮报》社论指出：当前中国正加速终结香港珍贵的自由与独立地位，中国国家主席习近平拍板，借着港区国安法的实施，中国威权体制应立即挟制香港，不得再拖，这就是香港泛民派指标人物黎智英被捕所传达的令人不安讯息。

有鉴于此，社论说：对于中国愿信守1997年香港主权移交时应允的“一国两制”承诺，也就是确保香港可维持法治、言论自由与充分民主的保证，将不能再有任何幻想。但香港民众已一再表达他们珍惜民主自由的价值，全世界绝不能抛弃他们，或屈服于北京的压迫。

《纽约时报》社论表示：香港警方逮捕《苹果日报》创办人黎智英，指控他勾结外国势力，这是依据北京当局通过的反煽动叛乱法律所界定的模糊犯罪之一，此举是中国意图充分利用这套涵盖范围广泛的法律，扼杀言论自由和破坏香港民主运动的最新且最明确的迹象。

社论指出：倘若习近平以为把法治变成管制，就能消弭香港人渴望基本自由的习性，他根本就是昏昧。美国与其盟友以及所有珍惜自由的人们，都有义务借由每个机会向北京非常清楚表明，如同在新疆和南海，习近平在香港的判断失误，正把中国从崛起的新星变成众所唾弃的对象。