壹传媒股价两日“疯涨”增仓者查明乃散户及中资券商

壹传媒创办人黎智英涉嫌违法国安法10日被警方登门逮捕，壹传媒集团大楼更被200警员高调入内搜查取证以及逮捕集团高层，但当日股价不跌反升，而且连续“疯涨”两日，之后才告回落，今（14日）早上又反弹约18%以上。外界对壹传媒股价疯涨现象有多种猜测，建制派传媒指是美、台黑手幕后操作，但一直在监察市场活动的证监会并无提及需停牌或发生存在违规情况，只向投资者表示买卖壹传媒股份时须格外审慎。不过苹果日报指出，股价波动其实乃大量散户入市，以及中资券商增仓所致。

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报道指，翻查周一（10日）壹传媒的仓位变化，未有迹象显示股价被操控。大量散户使用的富途（证券）增仓2712万股，而其他主要增仓券商均为中资，包括中银、越秀、工商银行（亚洲）、招商、华盛，该六间证券行共增仓达5075.1万股，占发行股本1.92%。

十大增仓券商中亦包括安里证券，增仓达1100万股排名第三，占发行股本0.42%。据苹果日报报道，安里由中港有金融背景人士成立，主席兼行政总裁为财经人士黄伟康，他对本报指观察到入市的主要是散户，有支持壹传媒者，亦有人为炒波幅入场。

至于减仓的证券行，首三名均为外资证券行，包括盈透证券、花旗银行及渣打银行，分别减仓2445万股、993.2万股及747.8万股，合计占发行股本1.6%。

大股东黎智英持股71.26%，未有变动，而市场亦不可能有人持股增持至逾三成触发全面收购。

此外，黎智英被捕翌日，香港多处报纸集散点清晨出现购买苹果日报的人龙，他们声称以行动支持苹果日报，到了今（14日），更有读者在该报买下两页全版广告以示支持，广告整版只有5个字：“印白纸都撑！”

今日出版的苹果日报A叠有23则广告，有3则是全版，当中2则没有署名，全版白底，正中间只有一句“印白纸都撑！”另一则全版是食肆“御品．千之味”，内容除商业宣传外，广告置顶写上“为香港人撑苹果”。