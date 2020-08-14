谷歌：香港国安法实施后已停止回应港府索要数据要求

美国科技巨头谷歌公司8月14日通过电子邮件声明表示，自香港国安法颁布实施以来，不再因应香港当局的要求提供数据。该公司并敦促香港警方通过“外交程序”解决相关问题。

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谷歌表示，一如既往，美国境外的外国政府机构如果由于警方侦破刑事案件的需要，可以通过外交途径向谷歌公司提出索要信息的要求。该公司称，谷歌对所有索要客户信息的要求进行逐个审核，不会满足那些“范围过广”的索要客户信息的要求，以保护客户的隐私。

谷歌强调，自香港国安法6月底颁布实施以来，该公司一直没有向港府提供任何数据，并指出今后也将不会直接回应这些要求。《华盛顿邮报》当天稍早报导指，谷歌将停止直接回应香港当局对于数据的请求。表明在处理这类事务时，谷歌对待香港的方式将基本与对待中国内地一致。

报导显示，谷歌在本周四通知香港警方，任何关于数据的请求，将会转为通过与美国间双边司法互助条约执行，也就是涉及通过美国司法部的途径。自香港国安法实施以来，脸书、谷歌和推特已暂停处理香港政府对于用户数据的请求。作为全球的主要社交媒体平台，上述三巨头的业务则在中国大陆遭到屏蔽和禁止。