声讨声中林郑称主动退回剑桥大学名誉院士头衔：从不看重虚名

香港行政会议秘书处8月15 日公布，按特首林郑月娥通知，删除她在个人利益登记册上的英国剑桥大学沃尔森学院（Wolfson College, Cambridge) 名誉院士身份。林郑月娥稍后并通过脸书回应事件称，其本人是主动退回名誉院士头衔。她续指，于昨日去信学院，表示对于学院以“毫无事实根据、道听涂说的态度去诬蔑别人，感到十分失望”，因此难以说服自己继续与沃尔森学院有任何联系，所以一并把名誉院士头衔退回。

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林郑月娥称，沃尔森学院现任院长承受来自部分英国政客和媒体及某些团体的压力，曾来信告诉她有人要求学院取消其名誉院士。她则强调，自己“对这些虚名从不看重”，但去年底致函院长详加解释，让学院掌握“香港的真相”。她还透露称，上星期该院院长再来信，指学院认为她偏离学术自由和言论表达自由的原则、处分批评政府的老师、阻止学生在学校唱歌和叫口号、执行有域外效力的国家安全法律等，学院提供让她答辩机会，否则取回名誉院士头衔。

对此，林郑月娥认为有关指控是“莫须有”，又指“对于这些无稽之谈，我本想一笑置之”，但称为了维护特区政府和特首尊严，昨天再次去信反驳，包括指出香港各大学享有的学术自由和院校自主、大量学生违法被捕、英国维护国家安全法律中有相同的域外效力条文等事实。她续称，在信中结语中表示“对于学院以毫无事实根据、道听涂说的态度去诬蔑别人，感到十分失望”，因此难以说服自己继续与沃尔森学院有任何联系，所以一并把名誉院士头衔退回。

值得一提的是，林郑月娥在脸书发表的声明一开始还特意强调，这是继她宣布会主动注销美国签证后的最新举措。美国财政部近日宣布对包括林郑月娥在内的11名中港官员，就参与侵蚀香港自治而事实制裁。此外，林郑本人还在声明中贴出自己在剑桥河畔的旧照，最后称，“虽然发生了这件不愉快的事件，但剑桥大学仍然是不少学生向往的著名学府，而徐志摩先生笔下的康桥仍然为我和家人留下不少美好的回忆！”

事实上，英国议会上议院三名议员曾在去年11月向剑桥大学校长、副校长及沃尔森学院院长发表公开信，并敦促校方撤销林郑月娥的荣誉院士身份。该信表示，林郑月娥曾指包括青年和大学生在内的民主派“在社会中无份”，又称他们是“人民公敌”。信中谈到，在去年的反修例运动中，林郑月娥的无能和好斗之举，直接导致香港200万人上街示威，争取民主、人权、法治和自由，又称林郑月娥要为此前取消香港立法会泛民候选人资格等连串拙劣决定负责。

该信最后说，林郑月娥推行修订《逃犯条例》的强硬立场，触发了香港当下的危机。而她拒绝辞职则更是一错再错。这些议员们表示，在这些情况下，剑桥保留她的荣誉院士头衔是“站不住脚的”。据悉，当时签署这一公开信的包括上议院议员奥尔顿勋爵（Lord Alton of Liverpool）、女男爵贝内特（Baroness Bennett ）和女男爵诺斯欧沃（Lindsey Northover）。他们提出的这一要求也得到了英国人权活动家、舆论和在英港人的支持。涉事的沃尔森学院曾于7月 1 日表示，坚决支持保障人权及言论自由，学院对《港区国安法》颁布后，对香港最近发生的事件深表关切，并指会考虑剥夺林郑月娥荣誉院士的头衔。

针对事件的这一最新进展，英国保守党人权委员会副主席罗杰斯（Benedict Rogers）在当天通过推特回应称，林郑在其院士头衔被剥夺前自动退回了这一荣誉头衔，并批评沃尔森学院自身没有勇气这么作。他对参与要求剥夺林郑剑桥院士行动的各方人士表示感谢，并指接下来应促成伦敦国王学院剥夺该校授予港府律政司司长郑若骅的荣誉身份。