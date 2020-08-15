聲討聲中林鄭稱主動退回劍橋大學名譽院士頭銜：從不看重虛名

香港行政會議秘書處8月15 日公布，按特首林鄭月娥通知，刪除她在個人利益登記冊上的英國劍橋大學沃爾森學院（Wolfson College, Cambridge) 名譽院士身份。林鄭月娥稍後並通過臉書回應事件稱，其本人是主動退回名譽院士頭銜。她續指，於昨日去信學院，表示對於學院以“毫無事實根據、道聽塗說的態度去誣衊別人，感到十分失望”，因此難以說服自己繼續與沃爾森學院有任何聯繫，所以一併把名譽院士頭銜退回。

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林鄭月娥稱，沃爾森學院現任院長承受來自部分英國政客和媒體及某些團體的壓力，曾來信告訴她有人要求學院取消其名譽院士。她則強調，自己“對這些虛名從不看重”，但去年底致函院長詳加解釋，讓學院掌握“香港的真相”。她還透露稱，上星期該院院長再來信，指學院認為她偏離學術自由和言論表達自由的原則、處分批評政府的老師、阻止學生在學校唱歌和叫口號、執行有域外效力的國家安全法律等，學院提供讓她答辯機會，否則取回名譽院士頭銜。

對此，林鄭月娥認為有關指控是“莫須有”，又指“對於這些無稽之談，我本想一笑置之”，但稱為了維護特區政府和特首尊嚴，昨天再次去信反駁，包括指出香港各大學享有的學術自由和院校自主、大量學生違法被捕、英國維護國家安全法律中有相同的域外效力條文等事實。她續稱，在信中結語中表示“對於學院以毫無事實根據、道聽塗說的態度去誣衊別人，感到十分失望”，因此難以說服自己繼續與沃爾森學院有任何聯繫，所以一併把名譽院士頭銜退回。

值得一提的是，林鄭月娥在臉書發表的聲明一開始還特意強調，這是繼她宣布會主動註銷美國簽證後的最新舉措。美國財政部近日宣布對包括林鄭月娥在內的11名中港官員，就參與侵蝕香港自治而事實制裁。此外，林鄭本人還在聲明中貼出自己在劍橋河畔的舊照，最後稱，“雖然發生了這件不愉快的事件，但劍橋大學仍然是不少學生嚮往的著名學府，而徐志摩先生筆下的康橋仍然為我和家人留下不少美好的回憶！”

事實上，英國議會上議院三名議員曾在去年11月向劍橋大學校長、副校長及沃爾森學院院長發表公開信，並敦促校方撤銷林鄭月娥的榮譽院士身份。該信表示，林鄭月娥曾指包括青年和大學生在內的民主派“在社會中無份”，又稱他們是“人民公敵”。信中談到，在去年的反修例運動中，林鄭月娥的無能和好鬥之舉，直接導致香港200萬人上街示威，爭取民主、人權、法治和自由，又稱林鄭月娥要為此前取消香港立法會泛民候選人資格等連串拙劣決定負責。

該信最後說，林鄭月娥推行修訂《逃犯條例》的強硬立場，觸發了香港當下的危機。而她拒絕辭職則更是一錯再錯。這些議員們表示，在這些情況下，劍橋保留她的榮譽院士頭銜是“站不住腳的”。據悉，當時簽署這一公開信的包括上議院議員奧爾頓勳爵（Lord Alton of Liverpool）、女男爵貝內特（Baroness Bennett ）和女男爵諾斯歐沃（Lindsey Northover）。他們提出的這一要求也得到了英國人權活動家、輿論和在英港人的支持。涉事的沃爾森學院曾於7月 1 日表示，堅決支持保障人權及言論自由，學院對《港區國安法》頒布後，對香港最近發生的事件深表關切，並指會考慮剝奪林鄭月娥榮譽院士的頭銜。

針對事件的這一最新進展，英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）在當天通過推特回應稱，林鄭在其院士頭銜被剝奪前自動退回了這一榮譽頭銜，並批評沃爾森學院自身沒有勇氣這麼作。他對參與要求剝奪林鄭劍橋院士行動的各方人士表示感謝，並指接下來應促成倫敦國王學院剝奪該校授予港府律政司司長鄭若驊的榮譽身份。