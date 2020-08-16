港府高干曾国卫否认临立会缺民意授权 因“人大就是民意”

香港网络广传曾国卫不久前接受传媒访问时的照片，照片中他的办公室当眼处置放了习近平的瓷照。

美国制裁中港官员11人名单中榜上有名，而且排名在夏宝龙、张晓明以及骆惠宁之上的政制及内地事务局局长曾国卫，15日接受电台的访问时说，因立法会选举押后一年而诞生的临时立法会，并非没有民意授权，因为这是人大常委的决定，而人大常委就代表民意。

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全国人大常委会决定第六届立法会议员延任一年，以填补押后选举出现的真空期，民主派批做法如同委任，对留任与否未有最后决定。

在办公室显眼处置放习近平大头照的曾国衞，出席电台节目时说，人大常委会的决定合情合理，是最简单、亦是代表民意的决定，符合香港整体利益，他呼吁全体议员重回议会、谨守岗位，做好民生工作、对抗疫情，并与政府在民生经济工作上共同努力。

他否认未来一年的议会缺乏民意授权，辩称人大常委会作为全国最高权力机关，本身就是民意，加上第六届的立法会议员都是选举产生，不认为延任一年就没代表性。

对于外间有人反对在今年参选时被DQ的4名现任议员留任，认为一边DQ其参选资格，一边又安排留任会有矛盾，曾国衞不认同，指DQ不等同“终身不给报名”，认为不需要太早下定论，选举主任在下次选举会观察参选人的言行，再决定参选人是否拥护基本法和香港特区，再确认其参选资格。

提到参选人或议员是否必须表态支持国安法？曾强调，维护国家安全是宪制责任，“不分青红皂白反对国安法，都是一个问题”，直言反对国安法难以令人相信是真诚拥护基本法和效忠香港特区。

他又重申，政府无意就目前出缺的4个议席进行补选，若然在未来一年进行补选，将会与因疫情押后换届选举的情况有矛盾，担心进行选举会面对疫症风险。

被DQ后但又可以留任多一年的公民党郭家麒，则质疑曾国衞对于人大常委会就是民意的说法，反问：“二十几名港区人大代表又怎可以代表大部份港人的声音呢”，他指出人大代表没有市民授权，难以在人大会议反映大部份港人声音，直斥：“真没办法，现在的官员逻辑很差”，又强调民选的立法会议员才是最有民意代表性，讽刺曾国衞少接触市民，不了解何谓真正的“民意”。

此外，早前有份到北京开会的基本法委员会副主任谭惠珠亦电台节目中透露，特区政府就延后选举上呈到北京的文件中，未有提及政治问题，亦没有触及立法会议员资格议题，仅提及抗疫一事，相信人大的决定没有政治考虑，只因中央支持特区政府抗疫面作出。

谭又说，会上没有讨论议员资格问题，今次延任的决定不会影响选举主任日后判决议员的参选资格、亦不影响明年选举主任是否DQ参选人的资料，声称选举主任仍可根据现行法例，以及2016年有关基本法第104条的释法内容作决定。

有声音要求民主派杯葛未来一年立法会，谭说这是他们的个人决定，认为建制派在立法会有过半议席，民主派拒绝重回立法会没有大影响，但她估计，民主派重返议会机会很高，因放低之前四年的工作不容易，她呼吁民主派若选择重返议会，要帮手解决香港问题。