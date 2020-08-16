英国因国安法终止提供香港警察军事训练计划

根据英国卫报报道，英中两国关系恶化之际，英国政府已下令军方终止为香港警方以及其他两个单位提供训练。

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报道指，军方和皇家空军（RAF）一直有为香港警方以及政府飞行服务队和香港海事青年团提供有限度的训练计划，但目前这些计划已被叫停。

英国政府表示，终止提供训练是因为新冠状病毒危机，但政府一名发言人证实，就算疫情结束之后，双方之间就有关训练的合约，也将被重新检讨。

英国国防部一名发言人说：“英国政府已经清楚表达，中国在香港实施国安法，已对中英联合声明构成侵犯，直接威胁到香港人的人权和自由。”发言人续说：“有鉴疫情的影响，所有向香港人员提供的训练计划已被停止，当疫情结束之后，将重新检讨有关协议。”

此前，英国已经决定停止向香港出售群众控制的器材，再加上现在又终止向香港警方提供军事训练，在在显示英国军方对海外提供军事训练的角色。

国防部在回覆工党议员Sam Tarry的查询时证实，英军方类此的训练合约，几乎遍布全球多国政府。例如英国为菲律宾提供突击队的军事训练，并同时为中国和埃及的军方人员提供训练。此外，英国还为哈萨克斯坦、乌兹别克、巴基斯坦、斯里兰卡、喀麦隆以及尼日利亚提供军事人员训练。

民间压力团体“禁止军火贸易”的负责人Andrew Smith说：“上述很多国家的军方，都有劣迹斑斑的人权记录，并且还为残暴和镇压的法律卖命。加强与这些军方的合作，英国等同他们肆虐的帮凶。”

英国同时与阿联酋、沙特阿拉伯、阿曼以及巴林签有军事训练合约。巴林人权与民主学会的主任Sayed Ahmed Alwadaei说：“英国除了向巴林出售先进武器，包括最近的一艘军舰，还为巴林的宗教派别军方提供全面的训练，使得英国需要为中东情势的不稳负上责任。”

报道指出，英国向外国提供军事训练，其中26个政府被美国智库自由之家评为“不自由”的国家。

英国影子内阁国际贸易大臣Emily Thornberry说：“我们的军方是优异与专业的国际标准，难免其他国家的军方都希望来到这里接受他们的训练。但如果这些国家涉及从事残暴的镇压，例如正在叶门以及利比亚发生的内战，又或者喀麦隆和菲律宾对付自己的人民，我们都有道德上的责任，防止这些技术和战略成为他们用来对付无辜人民的工具。”