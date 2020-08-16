香港拟即将进行全民检测病毒 或需输入大陆600员协助

根据苹果日报和南华早报报道，香港当局已准备好为全民进行武汉首先爆发的新冠状病毒测试，南早的报道指出，全民测试最早甚至可能在本周开始。在此同时，截至星期六（15日）为止，香港确诊个案数字已从三位数字下跌到连续第13日的双位数字。

广告 继续浏览后续

据苹果日报报道，获政府“钦点”进行检测的其中一间化验所华大基因香港“火眼实验室”，其前线总指挥曹苏杰接受新华社访问时表示，若以混合检测方式，每日检测量可增至50万，并需要600名检测人员、以每日三班轮流工作。他承认在港推荐市民自行采集咽喉样本方式，准确度不及大陆由医护为市民采集咽喉或鼻咽拭子样本。

有资深化验业界人士表示， 现时香港有约3500名一级及二级化验师，估计当中数百人曾接受基因检测的训练，但他们本身已有工作，相信难以再在本港人力市场上，聘请数百名检测人员。大陆化验人员系统与香港不同，未知所指的600名检测人员，是否指一级及二级化验师。

国家衞健委早前表示，首支“内地核酸检测支援队”只有60名临床检验技术人员，由广东省衞生健康委从省内20多间公立医院选派，而当中的7人“先遣队”已于上周来港。

香港医务化验师协会会长练永强表示，难以在本港市场上找到所有的数百名检测人员，相信要在其他地方安排人手来港。核酸检测对实验室环境有严格要求，担心现时仓促设立临时实验室，于短时间内大量检测及涉及大量人手，“600人分3更，每更成200人”，会影响化验准确度，导致错误结果比率上升。

政府发言人晚上表示，有逼切需要于最短时间内开展大规模检测，经商讨后，业界认为香港曾受训及有经验的化验人员不足以应付计划，故认为有必要邀请大陆检测人员来港，并获临时豁免在港从事医务化验工作的注册要求。

食衞局局长陈肇始于面书发帖文，她与创科局局长薛永恒15日到中山纪念公园体育馆，参观“临时气膜火眼实验室”的搭建情况，指16个气膜实验室大致准备就绪，符合第二级生物安全水平，采取感染控制措施，不会影响附近民居及环境。全民自愿检测计划希望尽早识别受感染人士，尤其是没病征而带病毒的“隐形患者”，务求切断社会区传播链，更有效控制疫情。

不过有微生物学家批评，大陆以医护人员为市民采集咽喉样本，在明知会影响准确度下，在香港却推荐要市民自行采集咽喉样本，是置香港市民健康于不顾，及大大削弱检测成效，特区政府也必须负责。

医管局员工阵线主席余慧明表示，观乎整个全民自愿检测及建方舱医院等计划，政府只是以防疫为借口安排大陆不同的人，来港执行任务，非真正的防疫政策，“何时来，来多久，需要什么资格，全不知道”。