刘晓明警告英国：若允建「香港流亡议会」是大错特错 将坚决回击

获英国政治庇护的前英国驻港总领事馆职员郑文杰报称组建流亡议会，为港人发声，中国驻英大使刘晓明回应时表示，有关「议会」是反华组织，若英国允许这些人成立，将是大错特错，严重破坏中英互信，奉劝英方不要挑战中国主权、支持反华势力，否则中方必将坚决回击。

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刘晓明接受中国的《环球时报》专访时作上述表示，但昨(17日)天刊出的专访的提问是指身处英国的前香港立法会议员罗冠聪和郑文杰「正计划把伦敦变成香港反对派的活动基地，甚至提出组建“香港流亡议会”」，但罗冠聪昨在个人脸书上作出澄清，他「目前在英国都是以个人身份行事，与其他的港人组织都没有联系，暂时亦没有计划加入『流亡议会』之类组织。」他表明，香港的抗争运动仍在持续，他会集中精神，向国际社会解释香港情况，然后为香港争取更好的出路。

郑文杰上月初接受路透社访问时表示，有意筹组民间团体「流亡议会」，以支持港人及其民主运动，亦向北京和香港发出信息，民主不必受制于北京。他近日改口称，成立「影子议会」一事，「十画未有一撇」，各方尚未详细讨论。

刘晓明向《环球时报》回应「流亡议会」一事时指出，「这样的组织是以破坏“一国两制”、分裂中国和推动“香港独立”为目的的反华组织。如果英国允许这些人建立所谓“流亡议会”，那将严重违反尊重国家主权和领土完整的国际关系基本准则，严重破坏中英互信，严重破坏两国关系。」他又说，已多次「奉劝」英方，不要挑战中国主权、支持反华势力。否则，中方必将予以坚决回击。

另外，刘晓明再次反驳在联合国备案的《中英联合声明》令中方具有国际义务的说法，他说，《声明》关于对港基本方针政策是中方单方面政策宣示，不是中方对英方的承诺，更不是所谓国际义务，随着香港1997年回归，《声明》中所规定的与英方有关的权利和义务都已全部履行完毕，重申英国对回归后的香港「无主权、无治权、无监督权」，英国若藉《声明》对香港事务说三道四，是干涉中国内政。

至于中英之间的「黄金时代」能否持续，刘晓明表示，很大程度取决于英方。他形容，对当前中英关系出现的困难和挫折感到痛心，促英方认真反思其对华态度和政策，重申中国发展是机遇，而不是挑战或威胁。