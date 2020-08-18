台湾驻索马利兰代表处正式揭牌

台湾驻索马利兰共和国代表处17日举行正式揭牌仪式，首任代表由原驻沙特阿拉伯参事罗震华出任；仪式上播放了台湾总统蔡英文预录的祝贺影片；双方签署了台索技术合作协议，正式开展台索关系。

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远在索马利兰的揭牌仪式现场，由罗震华及索国外交部长穆雅辛（H.E.Yasin Hagi Mohamoud）共同主持。索国总统府秘书长比勒透过推特分享了揭牌仪式的部分影片，可以看到中华民国国旗在国旗歌中升起。

受邀出席典礼的索马利兰重要宾客还包括：索国财政发展部长、计划与发展部长、中央银行总裁及移民署长等约五十位索国政要及国会议员，台湾驻索马利兰外交团人员也到场观礼。

蔡英文在现场播放的影片中表示，这是台湾和索马利兰间值得纪念的重要时刻，台索邦谊基于自由、民主、正义和法治的共同价值观，这些价值将彼此凝聚在一起，让彼此更坚强。

蔡英文说，台湾殷切期盼与索马利兰加强合作，共同因应全球挑战，两国将共同致力推动的合作领域包括农业、渔业、能源、矿业、医疗卫生、教育及资通讯等，她相信双方在这些领域都将获得长足进展，希望两国的伙伴关系有助于非洲之角的和平、自由与繁荣。

索国外交部长穆雅辛在现场致词表示，随着非洲之角、红海及亚丁湾地区的国际重要性与日俱增，目前是台索两国在互利互惠基础上强化双边经贸关系的最佳时刻；索马利兰与台湾共同笃信自由民主价值，未来将携手向前迈进。

此外，索马利兰驻台代表穆姆德7日已经抵达台，目前在居家隔离中，并筹备开馆事宜。他透过推特表示，欣见两国外长共同主持仪式，索国驻台代表处「很快也将开馆」。

针对远在非洲的挂牌仪式，台湾外交部小编在脸书上写道：「这块牌子就写台湾，没有多余赘字 (酥胡~」，引发网友质疑是不是把「中华民国」当成赘字？台湾外交部发言人欧江安表示，小编使用网络流行用语「酥胡」也就是「舒服」的意思。她说，外交部对于以台湾名义设处乐观其成，该部尊重且肯定小编的创意。

淡江大学战略副教授李大中说，原来，对蔡政府而言，ROC是赘字，国号「中华民国」是赘字，按照外交部的逻辑，原来没有「中华民国」很「酥湖」。

台湾外交部长吴钊燮日前曾解释，由于不是正式外交，没有使用中华民国的名称，对方也乐意接受台湾代表处的名称。有8个国家或国际组织在索国设立代表机构，索国也在22国设立代表机构并使用不同名称。他强调，台湾跟其他国家做法并没有不一样的地方。