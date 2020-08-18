港人移台人数上半年倍增 台湾修例堵大陆人藉转换港澳身分赴台渗透

自从香港的反对修订逃犯条例运动大受打击后，港人外流增加，而移民台湾的港人人数，在本年上半年亦大增1.16倍，达到3161人。而为了防止中国大陆人士利用转换港澳居民身份到台湾，以进行统战或间谍工作，台湾大陆委员会公布，把须经跨部门审查或拒绝定居申请人士类别的现正任职大陆党政军职人士，扩大至曾任职大陆党政军职人士，香港和澳门的公务员则不属于此次修例的主要规范对象。

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台湾内政部移民署15日除了公布上半年香港居民获居留许可证人数之外，亦公布去年全年港人获居留许可的人数较2018年增加近四成，达到5858人，是移民署将港澳居留定居人数分列后，录得最多人数的一年。而以署方公布的两组数字计算，去年定居台湾的港人，七成半(4394人)是在下半年，即香港爆发反修例运动后申请赴台定居的，他们多以依亲、专业及投资申请赴台。

及至17日，台湾陆委会宣布，将加强对赴台定居的陆港澳人士审查，以防范大陆人士以单程证方式转换为港澳居民身分后再申请赴台定居，然后对台进行渗透、统战、骚扰，甚或从事间谍行为等。根据修订后的香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法第22条和第30条，原为大陆居民以及现任或曾任职中国大陆党政军之港澳居民，申请到台湾居留、定居，须经跨部会联合审查，以加强安全查核，维护台湾安全。

现行条例已限制「现任职」于大陆地区党政军或其他公务机构或其于港澳投资之机构或新闻媒体赴台定居，现时是把「曾任职」中国大陆党政军的港澳居民也纳入其中。

另据中央社引述陆委会发言人邱垂正报道，港澳政府公务员赴台，台湾政府已有相关机制处理，有关情况都会纳入考虑。另据说明，这次许可办法的修正，是针对涉大陆成分比较高的官员进行规范，如任党政军职或出身中国大陆者；至于一般香港及澳门公务人员，不被认为是需强力规范的对象。