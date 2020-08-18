香港民主派议员倾向留守议会作抗争 有建议藉民调重新授权以定去留

中国人民代表大会常务委员会一周前决定，让香港本届立法会继续履行职责不少于一年，民主派会议昨(17日)午开会讨论后发出声明，指大多数议员倾向留守议会战线，但会上有两名本土派议员反对，希望以「总辞」表达反对声音。民主派议会表示会继续商讨，尽量求同存异、寻求共识。

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立法会现有23名民主派议员在任，仅及否决政府重要议案的三分之一关键少数议席的数目，若民主派不是一起延任，将不能保有这关键否决功能，只余拖延讨论之效。

为探求民意，香港民意研究所正为议员应否延任进行民意调查，结果将于周五(21日)公布。研究所副行政总裁钟剑华表明，研究样本是该所「我们香港人」计划意见群组，非全港性抽样，故此误差会较大，但仍具参考价值。他续称，如果有关民调有压倒性结果，并跟议员决定不相符，那议员将难以不回应及解释。

倾向留守议会的民主党主席胡志伟今早在电台节目中解释，留守议会可拖延恶法或具争议的拨款申请获得通过，以免政府为所欲为；他反问，假若民主派议员弃守议会，社会是否愿意承担政府借机让只有建制派的立法会通过不可修补或不可改变的法例的风险和责任。

对于《基本法》规定，议员任期是四年，延任一年并未获得选民授权的质疑，胡志伟表示，这是衡量两害之间所作选择，如果选民不认同民主派留守的决定，可以在未来的选举中以选票表达意向。

同样倾向留守议会的公民党党魁杨岳桥亦在节目中解释，指在民主运动中，国际、街头及议会同等重要，在议会中争取仍有价值，以免议会失去制衡及反对声音。

另一方面，反对留守议会的人民力量议员陈志全坚持全体民主派议员抵制议会，并在脸书上发帖，指已在个多星期前，将脸书专页名称中的「议员」二字删去；而反对的朱凯迪亦在脸书上指出，集体抵制可以产生政治张力，向国际社会表明香港的问题未解决，加大恢复选举的压力。

朱解释，中共容许被取消参选资格的四名议员延任，是想引诱民主派接受「以委任取代选举」，对外「粉饰太平」，实质是请君入瓮；他强调，延长一年的议员任期已超越2016年选举的选民授权，违反了代议民主的原则；如果民主派继续担任议员，将「抬不起头做人」，并会激起民主阵营的分裂。

他补充，社会上对民主派去留意见纷纭，支持举行民调或公民投票来重新获得市民授权，并可藉此展开宣传和辩论，深化市民对民主运动的认识。

中国人大常委会11日通过有关《全国人民代表大会常务委员会关于香港特别行政区第六届立法会继续履行职责的决定》，以解决港府推迟立法会选举一年出现的真空期问题。