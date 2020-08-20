台湾外交部：「一索」和「一中」原则一样可笑而荒谬

台湾驻索马利兰代表处日前揭牌，与索马利兰存在主权争议的索马里联邦政府发表声明，谴责台湾与索马利兰发展关系，侵犯索马里的领土完整与国家主权；中国外交部也立即发出声明，声援索马里。台湾外交部发言人欧江安今天(20日)响应表示，「一索」和「一中」原则一样可笑而荒谬，她认为索马里是受到中国影响才发出声明。

广告 继续浏览后续

中国外交部发言人赵立坚19日针对索马里发表谴责台湾侵犯领土的声明表示，民进党当局妄图在国际上搞分裂活动，绝不会得逞，也必然遭国际社会唾弃。世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。他奉劝有关方面，不要心存侥幸，逆潮流而动挑战一个中国原则只会引火烧身，自食其果。

台湾外交部发言人欧江安回应表示，台湾是台湾，从来不是中华人民共和国一部分；中国政府没有一天统治过台湾，自然无权在国际间代表台湾人民，更无权干涉台湾与其他国家发展关系。对于中国政府动辙以虚构的「一中原则」打压他国与台湾交流互动，外交部强烈谴责。

欧江安指出，中国政府剥夺自由、迫害异己、侵犯人权的作为，才应当受国际社会唾弃。

欧江安说，索马利兰从1991年宣布独立以来，已经举行过三次总统选举，是稳定的民主政体。台湾与索马利兰同为民主自由国家，理念一致，双方基于多年友谊，及共享自由、民主、公义及法治等价值，因此决定互设代表处，进一步深化双边合作。

欧江安说，台湾与索马利兰发展关系，和已经在索马利兰设代表处的英国、丹麦、衣索比亚、土耳其、吉布提、加拿大、欧盟及联合国等国际社会成员并无不同，中国及索马利亚政府无权置喙。-

台湾外交部说，台湾将继续与理念相近国家紧密合作，并欢迎任何爱好自由、民主的国家与台湾发展实质友好关系。