港府譴責美國終止三項雙邊協議：以香港為棋子製造事端 害人害己

美國國務院表示周三（8月19日）通知香港，華盛頓已暫停或終止了三項雙邊協議,包括“移交逃犯、移交被判刑人員，以及在對等基礎上對國際船舶營運所得免稅”。港府周四回應予以強烈譴責，稱這是“美國以香港為棋子製造事端“。分析認為，美中關係已經惡化到幾十年來的最糟糕水平。

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美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在推特上發帖說：“中國共產黨選擇了摧毀香港人民的自由和自治，” “由於中共的行為，我們終止或暫停與該地區的三項雙邊協議。”美國國務院發言人Morgan Ortagus周三則表示，這些舉措凸顯了美國對北京決定實施國家安全法的深度關切，國安法壓制了香港人民的自由。

香港特區政府周四發表聲明回應，強烈譴責美國政府的做法，指這些協議並非美方對港的優惠待遇，而是雙方經真誠的談判後達成的雙邊協議；美國單方面作出的決定，反映其政府不尊重雙邊以至多邊主義，應受國際社會譴責。

聲明說， 美國的行動被公認為是以香港為棋子，在中美關係中製造事端，特區政府對此表示強烈不滿及反對。對於停止移交逃犯協議，政府發言人說，預期暫停有關協定將對美國的執法工作構成更大影響。稱： “美國要就此向法治、美國人民和國際社會交代。”發言人說，“撤銷對等基礎上對國際船舶營運所得免稅協議將增加航運公司的營運成本，尤其美國公司須雙重徵稅，將窒礙兩地航運業發展，做法害人害己。”

中國外交部發言人趙立堅周四則稱，鑒於美方錯誤行徑，中方決定香港暫停履行港美刑事司法互助協定。

華盛頓此舉又延長了中國六月底通過港版國安法後的一系列制裁特措施的清單，也勢必導致華盛頓和北京之間緊張關係加劇。國安法將對中國認為是分裂、顛覆、恐怖主義或與外國勢力勾結的任何行為處以最高可達終身監禁的懲罰。該法已招致西方國家的批評，他們擔心，這部法律將終結1997年回歸中國時承諾給予香港的自由。

香港西九龍裁判法院今天開審香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌2017年在維多利亞公園內恐嚇一名記者案，他被控一項刑事恐嚇罪，黎智英早前否認控罪。中國官媒報道，如果罪行成立，黎智英最高可被判入獄2年和罰款2000港元。

美國國總統川普周三稱讚了黎智英是英勇的人。談到對香港的制裁，特朗普表示，收回給予香港的經濟激勵措施，是因為香港的自由顯然已遭剝奪。 特朗普指出，美國給予香港龐大激勵與補貼以使香港得以因為自由而成功，但現在香港的自由顯然已遭剝奪，因此美國撤回給予香港的所有激勵措施，這些業務都將回到美國，包括紐約證交所與那斯達克。

此前，美國總統特朗普上個月下令終止根據美國法律給與香港的特殊地位，以懲罰中國對香港進行的“壓迫行為”。華盛頓本月對香港特區行政長官林鄭月娥以及其他現任和前任香港及內地11名官員實施制裁，指責他們限制了香港這個金融中心的政治自由。 美國政府還要求，在9月25日之後，出口到美國的香港製造商品必須貼上“中國製造”的標籤。

另據中央社引述華爾街日報報道，北京制定的“港區國安法“主張域外法權，在香港以外討論政治敏感議題也可能入罪。美國多所名校允許學生隱姓埋名上課與交報告，以免學生遭中國當局起訴。據報導，部分教授為維持言論自由並保護學生，允許學生匿名、改用代號交作業，如果學生擔心討論政治敏感議題影響個人安危，可以選擇迴避。