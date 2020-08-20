港府谴责美国终止三项双边协议：以香港为棋子制造事端 害人害己

美国国务院表示周三（8月19日）通知香港，华盛顿已暂停或终止了三项双边协议,包括“移交逃犯、移交被判刑人员，以及在对等基础上对国际船舶营运所得免税”。港府周四回应予以强烈谴责，称这是“美国以香港为棋子制造事端“。分析认为，美中关系已经恶化到几十年来的最糟糕水平。

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美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)在推特上发帖说：“中国共产党选择了摧毁香港人民的自由和自治，” “由于中共的行为，我们终止或暂停与该地区的三项双边协议。”美国国务院发言人Morgan Ortagus周三则表示，这些举措凸显了美国对北京决定实施国家安全法的深度关切，国安法压制了香港人民的自由。

香港特区政府周四发表声明回应，强烈谴责美国政府的做法，指这些协议并非美方对港的优惠待遇，而是双方经真诚的谈判后达成的双边协议；美国单方面作出的决定，反映其政府不尊重双边以至多边主义，应受国际社会谴责。

声明说， 美国的行动被公认为是以香港为棋子，在中美关系中制造事端，特区政府对此表示强烈不满及反对。对于停止移交逃犯协议，政府发言人说，预期暂停有关协定将对美国的执法工作构成更大影响。称： “美国要就此向法治、美国人民和国际社会交代。”发言人说，“撤销对等基础上对国际船舶营运所得免税协议将增加航运公司的营运成本，尤其美国公司须双重征税，将窒碍两地航运业发展，做法害人害己。”

华盛顿此举又延长了中国六月底通过港版国安法后的一系列制裁特措施的清单，也势必导致华盛顿和北京之间紧张关系加剧。国安法将对中国认为是分裂、颠覆、恐怖主义或与外国势力勾结的任何行为处以最高可达终身监禁的惩罚。该法已招致西方国家的批评，他们担心，这部法律将终结1997年回归中国时承诺给予香港的自由。

香港西九龙裁判法院今天开审香港壹传媒集团创办人黎智英涉嫌2017年在维多利亚公园内恐吓一名记者案，他被控一项刑事恐吓罪，黎智英早前否认控罪。中国官媒报道，如果罪行成立，黎智英最高可被判入狱2年和罚款2000港元。

美国国总统川普周三称赞了黎智英是英勇的人。谈到对香港的制裁，特朗普表示，收回给予香港的经济激励措施，是因为香港的自由显然已遭剥夺。 特朗普指出，美国给予香港庞大激励与补贴以使香港得以因为自由而成功，但现在香港的自由显然已遭剥夺，因此美国撤回给予香港的所有激励措施，这些业务都将回到美国，包括纽约证交所与那斯达克。

此前，美国总统特朗普上个月下令终止根据美国法律给与香港的特殊地位，以惩罚中国对香港进行的“压迫行为”。华盛顿本月对香港特区行政长官林郑月娥以及其他现任和前任香港及内地11名官员实施制裁，指责他们限制了香港这个金融中心的政治自由。 美国政府还要求，在9月25日之后，出口到美国的香港制造商品必须贴上“中国制造”的标签。

另据中央社引述华尔街日报报道，北京制定的“港区国安法“主张域外法权，在香港以外讨论政治敏感议题也可能入罪。美国多所名校允许学生隐姓埋名上课与交报告，以免学生遭中国当局起诉。据报导，部分教授为维持言论自由并保护学生，允许学生匿名、改用代号交作业，如果学生担心讨论政治敏感议题影响个人安危，可以选择迴避。