藉通识科洗脑：「六四」、反送中送检后或删或减 团体斥港府「河蟹」扭曲事实 教育局称优化

被建制派多次批评为「教坏学生」的通识教育科，自教育局要求课本须送检后，不少敏感议题或内容被淡化或删除后才获当局推介予学校使用，例如中国的六四事件成因和乌坎村维权事件被个别书商删走，国际触目的香港反对修订逃犯条例运动和三权分立精神亦改成与政府立场相近。香港教育专业人员协会(教协)指教育局的审裁针对政治取向，淡化甚至扭曲了社会实况；香港市民支持爱国民主运动联合会(支联会)强烈谴责当局「河蟹」(被「和谐」之意)敏感事件，是要像极权国家般藉教育「修改」历史，从而「箝制」人民思想。

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通识科课本过往不用送检，教育局于去年9月因应反修例风波而推出「专业咨询服务」，声称自愿参与，但未能达到服务团队满意而不能完成「咨询服务」的书本，将不获当局推介。教育局透露，当中有一间出版社参与咨询服务后，因「商业理由退出」，曾经送检的两套书未有完成咨询服务。出版社已通知采用该书的学校「按需要考虑选用其他已接受专业咨询服务并作修订」的通识教科书。

完成「咨询服务」的八套「教科书」，六间出版社由17日起陆续公布送检后的修改内容，修改范围不限于香港，甚至中国的敏感议题也被淡化。

六四、示威、维权被淡化

以1989年的「六四事件」为例，传媒比对后发现，五本原有在「现代中国」单元中提及「六四事件」的教科书，有三本已不再提及，余下两本书中，龄记出版集团刊行的《高中新世纪通识：现代中国》一书，原版有指出「贪污问题」和「官倒现象」是触发事件的起因，亦有提及「军队清场」和「武力镇压」等过程，但新版则将之完全删除，只简单地说官倒引发民众不满，导致六四事件发生。明报教育出版的教科书，在六四事件之外，增加邓小平南巡和改革开放内容。

在过去逾三十年均要求平反六四的支联会，昨(19日)晚发出声明，指教科书的改动抹煞了事件的客观陈述，混淆事实，为掩饰事件而篡改真相，政治意图昭然若揭，有违教育专业原则。

此外，对于中国内地的群体性事件，不少书商删去例子及图片，而维权运动亦被改为突出政府立场。例如龄记出版的教科书过往谈到「维权运动」时，会提及当局「认为维权运动造成社会动荡，因此我们大多以打压的方式处理，例如拘禁维权人士、封锁网上相关言论等…」，修订后改为「维权运动可能造成社会动荡，民众应以理性的方式和我们反映问题及表达不满，例如通过国家信访局网站作出申诉…」。

支联会指出，不少上访者遭遇截访、关押甚至酷刑，受屈者即使循司法程序寻求公义，亦经常遭到有关当局的滋扰和逼迫，造成更大和更多的冤案，认为相关修订是文过饰非，为当局的恶行涂脂抹粉。

其次，在讲述「村委会选举与民主发展」时，明报出被社删除2011年乌坎村事件的三页内容。乌坎村因地方政府非法收地，爆发多次大型反贪腐示威，及后自行选出村代表管理村子，但问题持续。

至于影响深远的文化大革命，现代教育研究社有限公司出版的教科书删去原有两页有关文革的历程及影响，其余出版社则减少文革篇幅。

三权分立、公民抗命、反送中被「河蟹」 反修例被消失

通识科六个单元中的「今日香港」亦出现不少修订。以香港奉行的三权分立原则为例，有两间出版社删去有关论述，明报出版社直指《基本法》没有亢明香港实行三权分立，而香港政府体制特色是「偏向行政主导」。

至于2014年雨伞运动(又称占领行动)突显的公民抗命，有课本原以民间电台非法广播、占领行动等作为例子，并引述终审法院就公民抗命所作观点去探讨公民抗命是否影响社会，修订版删除相关资料响应题，改为探讨「三权合作」是否有利香港，并引述中国国家主席习近平就香港三权关系的谈话和终审法院前首席法官李国能有关司法独立的演辞作参考。

北京官员一直强调，中国不实行三权分立，并呼吁香港要三权合作。

事实上，新教科书对公民抗命的改动较多。新教科书虽保留公民抗命的课文内容，包括列出不同意见人士的观点，但修订版本则新增「严重破坏社会和谐」、「须承担相应的法律刑责」的论述。此外，龄记旧书提及公民社会政治参与时，订明「有评论便指本港近年的游行示威行为日益激烈，不时酿成警民冲突，原因之一在于政府未有响应市民在经济、政治、民生等层面的要求」，新书将之删掉，至于指责警方执法时侵犯人权、损害港人集会及示威自由的描述亦被删走。

而占领行动发起人之一的法律学者戴耀廷早年提出有关「以法达义」的四层法治理论，亦有课本将之完全删除。

另外，有课本原有以刀指向咪高峰和笔的漫画插图，寓意新闻自由受威胁，新版本则改为《基本法》挺身而出，象征《基本法》保障新闻自由。至于「连侬墙」的相片和「光复小区」的游行漫画亦有出版商将之删走。

其次，紧贴时事的通识科，在公共移生单元均有加入年初爆发的新型冠收病毒，但批评声音较少，正面地说要加强监管则较多；不过，去年中引发过百万人上街及持续至今未息的反修例运动，则未见教科书在其他章节提及。

教协昨晚发出声明，指从不同出版社提供的多个修订内容可见，教育局对通识教科书内容的审裁，不少是针对资料及内容的政治取向，淡化甚至扭曲了社会实况，是超出教学专业的政治审查与剪裁，对此予以谴责，要求停止。

教协续称，从咨询修订结果可见，自愿参与的「通识教科书专业咨询服务」已变成了比正式课本送审更严苛的政治审查，严重损害了通识科课程的宗旨，窒碍了高中生多角度了解及思考社会议题的学习机会。

教育局发言人谴责教协的谴责，认为「政治审查」之说是无中生有，强调局方透过服务向出版社提供的改善建议，均经双方讨论交流，再由出版社作出，旨在优化内容，目的是避免夸张失实或误导的可能性，而即使有没有《港区国安法》，教科书也不应出现违法的内容。